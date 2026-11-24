Осінь принесла європейським водіям нові випробування. Вартість заправки автомобіля зазнала суттєвих коливань.

Що відбувається з цінами на європейських АЗС

У жовтні 2026 року вартість пального та мастильних матеріалів для особистого транспорту в ЄС злетіла на 29,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, про що свідчать дані Євростату.

Найбільший шок відчули автомобілісти у трьох країнах, де річне зростання перевищило позначку у 40%. Абсолютними лідерами антирейтингу стали Естонія (+44,1%), Болгарія (+42,8%) та Литва (+42,3%).

Цікаво! Ще в 11 державах Євросоюзу ціни підскочили більш ніж на 30%, тоді як найменше подорожчання зафіксували в Угорщині (+11,3%) та Польщі (+21,9%).

Як змінилася вартість дизеля та бензину за місяць

Попри шалене річне зростання, у місячному вимірі ситуація почала трохи стабілізуватися. У жовтні середні ціни на дизельне пальне в ЄС знизилися на 0,2%, а бензин подешевшав одразу на 3% порівняно з вереснем.

Проте ця тенденція не була рівномірною для всіх країн. Наприклад, дизель найбільше додав у ціні в Ірландії (+6,1%), а бензин – у Словенії (+5,3%). Водночас справжнє полегшення відчули водії у Польщі, де бензин обвалився в ціні на 12%, а дизель – на 9%.

Жовтневим показникам передувала не менш напружена ситуація на ринку нафтопродуктів наприкінці літа та на початку осені.

Ціновий тиск на споживачів почав стрімко зростати ще в серпні,

– зазначають європейські аналітики.

Зокрема, у серпні 2026 року річне зростання цін на пальне становило 23,8%, а вже у вересні воно прискорилося до 31,4%. Тоді ж, у вересні, дизель подорожчав на 5,9% за місяць, а бензин додав у ціні 6,7%, що змусило багатьох європейців економити на поїздках.

Нагадаємо, що цьогоріч Європа зіштовхнулася із низкою проблем на тлі конфлікту на Близькому Сході. Зокрема, ціни на пальне почали зростати. І кожна країна почала шукати рішення проблеми. Наприклад, Франція погодила рішення для зниження цін на пальне.