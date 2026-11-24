Что происходит с ценами на европейских АЗС

В октябре 2026 года стоимость топлива и смазочных материалов для личного транспорта в ЕС взлетела на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, о чем свидетельствуют данные Евростата.

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Наибольший шок испытали автомобилисты в трех странах, где годовой рост превысил отметку в 40%. Абсолютными лидерами антирейтинга стали Эстония (+44,1%), Болгария (+42,8%) и Литва (+42,3%).

Интересно! Еще в 11 странах Евросоюза цены подскочили более чем на 30%, тогда как наименьшее подорожание зафиксировали в Венгрии (+11,3%) и Польше (+21,9%).

Как изменилась стоимость дизельного топлива и бензина за месяц

Несмотря на стремительный годовой рост, в месячном исчислении ситуация начала немного стабилизироваться. В октябре средние цены на дизельное топливо в ЕС снизились на 0,2%, а бензин подешевел сразу на 3% по сравнению с сентябрем.

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Однако эта тенденция не была одинаковой для всех стран. Например, дизельное топливо больше всего подорожало в Ирландии (+6,1%), а бензин – в Словении (+5,3%). В то же время настоящее облегчение почувствовали водители в Польше, где бензин обвалился в цене на 12%, а дизельное топливо – на 9%.

Октябрьским показателям предшествовала не менее напряженная ситуация на рынке нефтепродуктов в конце лета и в начале осени.

Ценовое давление на потребителей начало стремительно расти еще в августе– отмечают европейские аналитики.

В частности, в августе 2026 года годовой рост цен на топливо составил 23,8%, а уже в сентябре он ускорился до 31,4%. Тогда же, в сентябре, дизельное топливо подорожало на 5,9% за месяц, а бензин прибавил в цене 6,7%, что заставило многих европейцев экономить на поездках.

Напомним, что в этом году Европа столкнулась с рядом проблем на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В частности, цены на топливо начали расти. И каждая страна начала искать решение проблемы. Например, Франция согласовала решение для снижения цен на топливо.