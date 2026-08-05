Дешево тільки на Мальті: як ціни на пальне в Європі відрізняються від українських

Ціни на пальне в Європейському Союзі та Україні зросли в липні під впливом нової хвилі ескалації на Близькому Сході. У серпні ж ситуація дещо стабілізувалася й котирування почали падати в очікуванні переговорів щодо війни в Ірані.

Що відбувається з цінами на дизпальне в Європі

Як розповів у коментарі 24 Каналу експерт паливного ринку Сергій Куюн, липневе підвищення цін на пальне було надзвичайно стрімким для частини країн Європи з огляду на припинення дії пільг.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 Думаю, що там зростання взагалі було шоковим, оскільки 1 липня, тобто якраз перед тим, як почали зростати ціни, у більшості європейських країн закінчилася дія пільгових акцизів. Вони отримали й старі акцизи, і нове підвищення цін.

Проте в серпні напруга на ринку поступово почала спадати. Порівняно з минулим тижнем котирування на дизпальне в Європі обвалилися.

За наведеними експертом даними, на піку 29 липня дизель коштував 1 309 доларів за тонну, а вже 4 серпня ціна знизилася до 1 206 доларів за тонну. Станом на середину дня 5 серпня котирування впали до позначки 1 100.

Оскільки Україна змушена імпортувати пальне через руйнування власної інфраструктури нафтопереробки, ціни на ресурс залежать від європейських.

За словами Сергія Куюна, подорожчання на українських заправках відбувається синхронно з аналогічними процесами на світовому ринку.

Скільки коштує пальне в ЄС

За даними щотижневого бюлетеня Європейської комісії станом на 3 серпня, найдорожчий бензин А-95 продають на заправках у Данії: 2,46 євро за літр з урахуванням податків. Далі йдуть Нідерланди – 2,37 євро, Фінляндія – 2,20 євро та Німеччина – 2,18 євро.

Найдешевше бензин коштує водіям на Мальті – 1,34 євро за літр. Не набагато вищі ціни мають Швеція – 1,45 євро, Болгарія – 1,53 євро, Кіпр – 1,56 євро.

У Польщі літр А-95 продають по 1,75 євро, у Чехії – по 1,74 євро, у Словаччині – по 1,76 євро, у Румунії – по 1,80 євро.

В Україні, за даними Консалтингової групи А-95, бензин А-95 у середньому коштує 81,27 гривні за літр (1,58 євро за офіційним курсом НБУ).

За вартістю дизельного пального в Євросоюзі лідирують Нідерланди з ціною 2,41 євро за літр. Високі ціни також мають Данія – 2,26 євро, Фінляндія – 2,34 євро, Франція – 2,22 євро та Німеччина – 2,21 євро.

Найнижчу ціну на дизель має Мальта – 1,21 євро. Дещо вища вартість пального на Кіпрі – 1,70 євро, а також у Болгарії – 1,74 євро.

В Україні середня ціна на дизель становить 92,84 гривні за літр (1,80 євро).

Найдорожчий автогаз для водіїв у Німеччині (1,08 євро за літр) та Іспанії (1,06 євро).

Найдешевший ресурс на заправках пропонують у Болгарії (0,64 євро). Відносно доступні ціни також у Польщі (0,71 євро), Люксембурзі (0,74 євро) та Хорватії (0,77 євро).

В Україні автогаз у середньому коштує 43,68 гривні за літр (0,85 євро).

Нагадаємо, що в Україні сповільнилося зростання цін на пальне. На внутрішньому ринку ситуація почала заспокоюватися, оскільки вгамувався попит з боку аграріїв і промислових споживачів, які припинили масово скуповувати пальне гуртом і на заправках.

Однак наразі не йдеться про перспективу стрімкого подорожчання, оскільки на ринок продовжують тиснути ускладнення логістики й попит високого сезону.