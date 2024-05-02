Чи будуть у травні потрясіння: прогноз щодо пального, курсу долара та цін на продукти

У травні не варто очікувати, що на ринку пального ціни шалено зростуть. Крім того, не варто очікувати й суттєвого росту долара, адже перед святами готівкові курси можуть дещо знизити. Щодо депозитних ставок, то їх у новому місяці відкоригують, а ціни на деякі продукти харчування зростуть.

Вартість пального у травні

На сьогодні на ринку пального спостерігається пожвавлення ціни на бензин та дизель. Як пояснює 24 Каналу експерт Сергій Куюн, попит на таку ситуацію з ціною не впливає.

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Зі слів Куюна стає зрозуміло, що попит впливає лише, коли є нестача постачань пального. Втім, за останні півтора року в Україні профіцит, тобто пального доволі багато.

Сергій Куюн Директор консалтингової групи А-95 Така гіперконкуренція на ринку призводить до того, що бувають періоди, коли пальне навіть продають нижче собівартості. Тому фактор попиту, у нашому випадку коли він низький, тільки посилює оцю конкуренцію. І відповідно ціни ще більше падають.

Фактори, які впливають на ріст вартості пального в Україні на сьогодні:

Перший – світові ціни.

Якщо там на початку року нафта коштувала 77 доларів за барель, то сьогодні – це майже 90 доларів. І були періоди у квітні, коли ціна сягала навіть 92 доларів,

– розповідає Куюн.

Другий – курс долара.

Експерт нагадує, що кожна гривня в курсі долара – це

От був там долар 38 гривень, сьогодні він вже в середньому 39,5 гривні. Тобто півтори гривні додав, а це відповідно 1,2 гривні до ціни пального виключно внаслідок курсу,

– пояснює Куюн.

Сергій Куюн прогнозує, що у травні чекати потрясінь щодо вартості на ринку пального не варто. Стрибки цін можуть трапитися тільки в одному випадку – якщо буде змінюватись ціна у світі.

Як поводитиме себе світовий ринок, поки ніхто не може сказати. Бачимо, що усі били на сполох щодо ситуації з Ізраїлем та Іраном, ціна на нафту по 150 доларів за барель тощо. А в результаті ціна пішла донизу. Чи, наприклад, не бийте по російських заводах, бо ціна буде дорожча. Але ціна впала,

– зауважує директор консалтингової групи.

бензин А-95 – 55,84 гривні,

– 55,84 гривні, бензин А-92 – 52,66 гривні,

– 52,66 гривні, дизпальне – 54,20 гривні,

– 54,20 гривні, газ авто­мобільний – 27,53 гривні.

Станом на 1 травня, за даними консалтингової групи А-95, пальне коштує:

Який курс долара прогнозують

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у травні ситуацію на валютному ринку варто розглянути у двох площинах.

Поки навряд чи можлива зміна стратегії НБУ з "м’якого" втручання на міжбанк шляхом валютних інтервенцій. Водночас у першу декаду травня на готівковому ринку може спрацювати "правило свята".

Очікується, що перед Великоднем кількість операцій може зрости в середньому на 10 – 15%. Відповідно за умови зростання пропозиції готівкові курси валют можуть дещо знизитися. Тобто цілком ймовірно, що в першу декаду травня курси валют незначно знизяться. А вже після свят можуть повернутися до квітневих коридорів.

За словами Лєсового, очікується, що у травні валютні коридори будуть такими:

На міжбанку : 39 – 41 гривня за долар та 41 – 43 гривні за євро,

: 39 – 41 гривня за долар та 41 – 43 гривні за євро, На готівковому ринку: 39 – 41 гривня за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Очікуються незначні передсвяткові "просідання" курсів, однак в загальному вимірі це буде тимчасовим, а подекуди малопомітним явищем. Наразі можна говорити про те, що на валютному ринку може спостерігатися процес "кволої" девальвації.

Зміни щодо ставок за депозитами

За словами банкіра Дмитра Замотаєва, передає 24 Канал, після квітневого зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 17,5% до 16,5%, на основі якої переважно формується дохідність гривневих вкладів, очікується й зниження ставок за депозитами в національній валюті.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Середня дохідність вкладів з терміном розміщення від 3 місяців до 6 місяців можлива на рівні 12 – 12,5% річних, а середня дохідність вкладів на термін від 9 місяців до 1 року – до 12% річних.

Замотаєв каже, що у травні посилиться тенденція до зниження дохідності гривневих вкладів: за різними оцінками, майже дві третини комерційних банків відкоригують її відповідно до ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами.

На думку експерта, зниження дохідності за гривневими вкладами навряд чи суттєво вплине на їх популярність серед громадян.

До слова, у 2024 році головним трендом стає згортання банками валютних депозитних програм та концентрація саме на вкладах у національній валюті. Як пояснює банкір, гривневі вклади за рівнем дохідності та чистого прибутку витіснили валютні депозити.

Вже близько року більшість клієнтів використовують розміщення коштів на валютних банківських депозитах, не як засіб заробітку, а як зручне "сейфове" зберігання заощаджень. Саме тому подальший розвиток валютних депозитних програм буде досить млявим – без сподівань на різке зростання їх популярності,

– наголосив банкір.

Ситуація на ринку нерухомості

У коментарі 24 Каналу Юрій Піта розповів, що ринок нерухомості так і залишається неоднорідним по регіонах.

Юрій Піта CEO Асоціації фахівців з нерухомості України Отже, ситуація на ринку складається по-різному. В західних регіонах попит більш стійкий, ціни з початку року практично не змінилися. В Києві з’являється більше пропозицій, попит знижується, при цьому ціни поки що залишаються на рівні кінця минулого року.

Піта додає, що зараз почали з’являтися покупці по програмі "єВідновлення". І є ймовірність, що це може підтримати ринок.

Тенденції квітня перейдуть в травень: попит буде не активний, що може призвести до зниження цін на нерухомість.

Зараз традиційно мають попит квартири в сегменті економклас вартістю до 70 тисяч доларів (по Києву).

За великим рахунком ситуація на ринку важко прогнозована і багато чого залежить від ситуації на фронті в літній період,

– каже виконавчий директор АФНУ.

До речі, для збільшення цін в травні причин та підстав немає – можливо покупець взяв паузу для купівлі пізніше.

Яких цін чекати в останній місяць весни

Овочі та фрукти

Науковиця Інна Сало для 24 Каналу розповіла, що за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у травні очікується незначне здорожчання плодових.

Інна Сало Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки За даними Мінфіну України, середні ціни на окремі види плодових впродовж квітня 2024 року зросли.

Станом на 23 квітня 2024 року порівняно з 31 березня цього року банани здорожчали до 69,40 гривні за кілограм,

мандарини – до 76,33 гривні, виноград – до 279,44 гривні,

щодо яблук – то ціна становить до 25,39 гривні,

втім, апельсини, наприклад, здешевшали до 70,52 гривні, а лимони – до 56,40 гривні.

Інна Сало додає, що ціни на окремі види овочів борщового набору впродовж квітня зросли. Відтак буряк та морква найбільше додали в ціні.

Капуста білокачанна здорожчала до 14,18 гривні за кілограм (+7,8 %),

буряк – до 26,93 гривні (+40,7 %),

морква – до 14,70 гривні (+40,9 %),

картопля – до 26,14 гривні (+6,9 %),

цибуля ріпчаста – 15,64 гривні (+0,6 %).

Ціни на молочні продукти

З розширенням пропозиції молодої капусти ціна на неї знизилася до 50,42 гривні за кілограм (-30,5%). Ціна на молоду картоплю впродовж квітня залишалася стабільною – 33,90 гривні за кілограм.

Як розповів 24 Каналу експерт Іван Свиноус, протягом травня, попри настання періоду "великого молока", що характеризується зростанням пропозиції, буде спостерігатися незначне зростання в межах 3 – 4% цін на молоко.

Рівень закупівельних цін на молоко екстра ґатунку буде становити на початку місяця 15,05 гривні за кілограм, на кінець – 15,65 гривні за кілограм,

вищого ґатунку – на початок – 14,85 гривні, на кінець – 15,29 гривні,

першого ґатунку – на початок – 14,20 гривні, а на кінець травня – 14,62 гривні без ПДВ.

При цьому буде спостерігатися незначний розмах варіації закупівельних цін і залежно від області буде коливатися в межах 0,10 – 0,15 гривні за кілограм. Це пов’язано з насиченістю внутрішнього ринку молокопродуктами, споживання яких обмежене низьким рівнем купівельної спроможності населення, а також зниженням експорту, що буде спостерігатися в травні,

– пояснює науковець.

Щодо цін на масло, то у травні ціна на масло із жирністю 72,4% в роздрібній торговельній мережі зросте на 2 – 3% й на кінець місяця буде становити 280 гривень за кілограм без ПДВ.

В умовах обмеженості купівельної спроможності населення суттєвих цінових коливань на нього не очікується.

Також прогнозується незначне зростання роздрібних цін на 2 – 3 % на сири. Сир твердий жирністю 50% коштуватиме на кінець травня 260 гривень за кілограм, а сир кисломолочний жирністю 9% – 150 гривень за кілограм.

Як може змінитися вартість м’яса

Фахівчиня з Інституту аграрної економіки Наталія Копитець у коментарі для 24 Каналу зауважила, що у другій половині квітня 2024 року, як і було прогнозовано науковцями Інституту аграрної економіки, роздрібні ціни на основні види м’яса, які є ключовими складовими страв Великоднього столу почали підвищуватися.

Яловичі ребра, свиняча підчеревина і свиняча грудинка, куряче філе подорожчали на 3%,

А шашлик зі свинини – на 7% порівняно з відповідним періодом березня 2024 року,

Роздрібні ціни у торговельній мережі на курячі гомілки й стегна знизилися на 4,6 – 6,0%.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки При цьому роздрібні ціни на домашнє та солоне сало, курячу тушку, свину лопатку і яловичину гуляш залишилися на рівні другої половини березня 2024 року, що зумовлено періодом Великоднього посту.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, на початку травня цього року внаслідок підготовки до Великодніх свят очікується зростання цін на основні види м’яса – яловичина, свинина та м’ясо птиці – до 5%.