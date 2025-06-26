Дефіцит та найвищі ціни з 2014 року: платина сколихнула ситуацію на ринку металів
- Ціни на платину зросли до найвищого рівня з 2014 року через побоювання щодо постачання та спекулятивні купівлі.
- Ціни на золото та паладій також підвищилися, а дефіцит платини спричинив "беквардацію" на ринку.
На тлі побоювань щодо постачання та хвилі спекулятивних купівель, у світі зросла ціна на платину. Вона досягнула найвищого рівня з 2014 року.
Ціни на платину зазнали змін
Метал подорожчав на цілих 4,6%, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Водночас паладій на певному етапі зростав більш ніж на 5%. Золото трохи піднялося в ціні, бо інвестори чекали на чіткіші сигнали щодо напруження між Ізраїлем та Іраном, а також на більшу визначеність щодо процентної політики Федеральної резервної системи США.
Нещодавній сплеск інвестицій у Китаї та заміни ювелірних виробів знову звернули увагу на дефіцит платини,
– зазначив Джастін Лін, аналітик компанії Global X ETFs.
Нюанс полягає у тому, що паладій і платина тісно пов’язані. Вони можуть взаємозамінюватися у каталізаторах в автомобілях залежно від співвідношення цін. Тому можна очікувати позитивної динаміки паладію на фоні зростання платини.
Як зазначають у тексті, основні спотові ринки платини в Лондоні та Цюриху вже кілька місяців демонструють ознаки дефіциту, після того, як близько пів мільйона унцій було перекинуто на склади у США. Це було зроблено через вигідну арбітражну можливість і побоювання введення мит.
Форвардні ціни на платину зараз суттєво нижчі за спотові. Така ситуація називається "беквардація" й вказує на дефіцит на ринку,
– пояснили у Bloomberg.
Важливо! При цьому й імпліцитна вартість запозичення металу залишається високою – близько 13% річних за оренду на місяць, що значно вище за звичайний рівень, близький до нуля.