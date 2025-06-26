Ціни на платину зазнали змін

Метал подорожчав на цілих 4,6%, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Водночас паладій на певному етапі зростав більш ніж на 5%. Золото трохи піднялося в ціні, бо інвестори чекали на чіткіші сигнали щодо напруження між Ізраїлем та Іраном, а також на більшу визначеність щодо процентної політики Федеральної резервної системи США.

Нещодавній сплеск інвестицій у Китаї та заміни ювелірних виробів знову звернули увагу на дефіцит платини,

– зазначив Джастін Лін, аналітик компанії Global X ETFs.

Нюанс полягає у тому, що паладій і платина тісно пов’язані. Вони можуть взаємозамінюватися у каталізаторах в автомобілях залежно від співвідношення цін. Тому можна очікувати позитивної динаміки паладію на фоні зростання платини.

Як зазначають у тексті, основні спотові ринки платини в Лондоні та Цюриху вже кілька місяців демонструють ознаки дефіциту, після того, як близько пів мільйона унцій було перекинуто на склади у США. Це було зроблено через вигідну арбітражну можливість і побоювання введення мит.

Форвардні ціни на платину зараз суттєво нижчі за спотові. Така ситуація називається "беквардація" й вказує на дефіцит на ринку,

– пояснили у Bloomberg.

Важливо! При цьому й імпліцитна вартість запозичення металу залишається високою – близько 13% річних за оренду на місяць, що значно вище за звичайний рівень, близький до нуля.