Цены на платину претерпели изменения

Металл подорожал на целых 4,6%, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В то же время палладий на определенном этапе рос более чем на 5%. Золото немного поднялось в цене, потому что инвесторы ждали более четких сигналов относительно напряжения между Израилем и Ираном, а также большей определенности относительно процентной политики Федеральной резервной системы США.

Недавний всплеск инвестиций в Китае и замены ювелирных изделий снова обратили внимание на дефицит платины,

– отметил Джастин Лин, аналитик компании Global X ETFs.

Нюанс заключается в том, что палладий и платина тесно связаны. Они могут взаимозаменяться в катализаторах в автомобилях в зависимости от соотношения цен. Поэтому можно ожидать положительной динамики палладия на фоне роста платины.

Как отмечают в тексте, основные спотовые рынки платины в Лондоне и Цюрихе уже несколько месяцев демонстрируют признаки дефицита, после того, как около полмиллиона унций было переброшено на склады в США. Это было сделано из-за выгодной арбитражной возможности и опасения введения пошлин.

Форвардные цены на платину сейчас существенно ниже спотовых. Такая ситуация называется "бэквардация" и указывает на дефицит на рынке,

– объяснили в Bloomberg.

Важно! При этом и имплицитная стоимость заимствования металла остается высокой – около 13% годовых за аренду в месяц, что значительно выше обычного уровня, близкий к нулю.