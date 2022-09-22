Ціни – вдвічі вищі, гривня – вдвічі менша: що з вартістю продуктів на окупованій Луганщині

Ціни на тимчасово окупованих територіях зросли вдвічі. Порівняно з цінами в Україні, продукти зросли в середньому більше ніж на 60%.

За інформацією від Сергія Гайдая, очільника Луганської ОВА, на тимчасово захоплених українських населених пунктах ціни стали вдвічі вище, а гривня вдвічі нижче.

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Відтак, українці в окупації збідніли в чотири рази. Населення скаржаться на такий хід подій.

Наскільки зросли ціни на окупованій Луганщині

Найбільше у ціни піднявся цукор. Тепер вік коштує на 83,52% більше, ніж в українських містах. А друге місце зайняв буряк, який здорожчав на 76,47%.

Олія – на 68,12%.

Яловичина – на 61,5%.

Яйце – на 55,73%.

Макаронні вироби – на 54,34%.

Сметана – на 53,93%.

Масло вершкове – на 51,37%.

Картопля, курятина, свинина – більш як на 50%.

Хліб – на 48,9%.

Щодо курсу гривні, то вона майже на рівні російського рубля – 1,25 рубля за 1 гривню. Проте, насправді ж курс мав бути на рівні 2,5 до 1.

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Як змінилися ціни під час війни в Україні

За даними Державної служби статистики, на споживчому ринку в липні ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 0,8%.

Найбільше (на 8,7%) подорожчали яйця. На 5,1 – 1,1% зросли ціни на продукти переробки зернових, рис, свинину, сало, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, масло. Водночас на 5,4 – 1,9% подешевшали фрукти, яловичина та овочі.

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