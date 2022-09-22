По информации от Сергея Гайдая, главы Луганской ОВА, на временно захваченных украинских населенных пунктах цены стали вдвое выше, а гривна вдвое ниже.

Читайте также Это реально: как торговать криптовалютой без комиссий

Следовательно, украинцы в оккупации обеднели в четыре раза. Население жалуются на ход событий.

Насколько выросли цены на оккупированной Луганской области

Больше всего в цене поднялся сахар. Теперь возраст стоит на 83,52% больше чем в украинских городах. А второе место заняла свёкла, которая подорожала на 76,47%.

Масло – на 68,12%.

Говядина – на 61,5%.

Яйцо – на 55,73%.

Макаронные изделия – на 54,34%.

Сметана – на 53,93%.

Масло сливочное – на 51,37%.

Картофель, курятина, свинина – более чем на 50%.

Хлеб – на 48,9%.

Что касается курса гривны, то она почти на уровне российского рубля – 1,25 рубля за 1 гривну. Однако, на самом деле курс должен быть на уровне 2,5 до 1.

Быстро и не выходя из дома: как украинцам получить субсидию онлайн

Как изменились цены во время войны в Украине

По данным Государственной службы статистики, на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%.

Больше всего (на 8,7%) подорожали яйца. На 5,1—1,1% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, свинину, сало, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, масло. В то же время на 5,4—1,9% подешевели фрукты, говядина и овощи.

Не знаете где взять деньги на первую инвестицию? 24 канал совместно с глобальной криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию для своих читателей. Участвуйте и получите приятный бонус для своего стартового капитала.