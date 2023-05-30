Щось подешевшало, а щось подорожчало: як змінилися ціни на продукти з початку року

30 травня 2023, 15:03
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Порівняно з 2022 роком найсуттєвіше зменшилися споживчі ціни на гречані крупи. Також вартість впала у квітні 2023 року на крупу пшеничну та буряк. А от на моркву, цибулю та капусту ціна зросла.

Проти грудня 2022 року споживчі ціни на гречані крупи зменшились у квітні 2023 року на 19,9%. Водночас на буряк – аж на 20%. Це найбільш суттєве зниження серед 33 найменувань продуктів харчування, ціни на які відстежує Держстат, передає 24 Канал.

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На які продукти ціни обвалилися

За словами директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академіка НААН Юрія Лупенка, у квітні цього року проти грудня 2022 року також суттєво зменшилися ціни на:

  • крупи пшеничні (-7%),
  • яйця (-6,9%),
  • рис (-4,9%),
  • ячні (-3,3%),
  • манні (-2,9%) крупи, 

Дещо менше ціни впали на сало (-2,3%), олію соняшникову (-1,8%) та борошно пшеничне (-1%).

 

Юрій Лупенко

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН

Водночас проти березня у квітні найсуттєвіше знизились ціни на буряк, яйця та гречані крупи. Значно менше – на рис, олію соняшникову, крупи пшеничні, молоко пастеризоване, картоплю тощо. 

На моркву, капусту та цибулю ціни навпаки зросли

Юрій Лупенко зауважив, що лідерами зростання цін у квітні поточного року стали морква (+96,5%), капуста білокачанна (+83,5%) та цибуля ріпчаста (+72%).

Крім того, проти березня у квітні зростання цін збереглося на:

  • яблука – на +18,6%,
  • морква – на +11%,
  • свинина – на +8,5%,
  • капуста білокачанна – на +6,9%,
  • пшоно – на +3,3%,
  • молочна суміш для дитячого харчування – на +3,1%,
  • яловичина – на +2,2%.

Коли слід очікувати зменшення цін

За словами експерта із надходженням сезонної продукції, а це, відповідно, новий врожай, на споживчому ринку відбудеться суттєве зменшення цін.

Як прогнозує Юрій Лупенко найближчим часом слід очікувати зменшення споживчих цін на продукти овочевої групи, борошно, крупи, яйця та молочні продукти. 

Автор: Валерія Городинська