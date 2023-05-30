Щось подешевшало, а щось подорожчало: як змінилися ціни на продукти з початку року

Порівняно з 2022 роком найсуттєвіше зменшилися споживчі ціни на гречані крупи. Також вартість впала у квітні 2023 року на крупу пшеничну та буряк. А от на моркву, цибулю та капусту ціна зросла.

Проти грудня 2022 року споживчі ціни на гречані крупи зменшились у квітні 2023 року на 19,9%. Водночас на буряк – аж на 20%. Це найбільш суттєве зниження серед 33 найменувань продуктів харчування, ціни на які відстежує Держстат, передає 24 Канал.

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На які продукти ціни обвалилися

За словами директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академіка НААН Юрія Лупенка, у квітні цього року проти грудня 2022 року також суттєво зменшилися ціни на:

крупи пшеничні (-7%),

яйця (-6,9%),

рис (-4,9%),

ячні (-3,3%),

манні (-2,9%) крупи,

Дещо менше ціни впали на сало (-2,3%), олію соняшникову (-1,8%) та борошно пшеничне (-1%).

Юрій Лупенко Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Водночас проти березня у квітні найсуттєвіше знизились ціни на буряк, яйця та гречані крупи. Значно менше – на рис, олію соняшникову, крупи пшеничні, молоко пастеризоване, картоплю тощо.

Цікаво, що ціни на буряк знизилися на -9,9%, яйця на -8,4% та гречані крупи на -4,2%. Трішки менше: на рис (-1,6%), олію соняшникову (-1,4%), крупи пшеничні (-1,1%), молоко пастеризоване, картоплю (-0,6%), борошно пшеничне (-0,4%), цукор (-0,3%). Ціни на макаронні вироби з м’яких сортів пшениці, крупи ячні, сири м’які жирні, масло вершкове та сало зменшились на 0,1–0,2%.

На моркву, капусту та цибулю ціни навпаки зросли

Юрій Лупенко зауважив, що лідерами зростання цін у квітні поточного року стали морква (+96,5%), капуста білокачанна (+83,5%) та цибуля ріпчаста (+72%).

Крім того, проти березня у квітні зростання цін збереглося на:

яблука – на +18,6%,

морква – на +11%,

свинина – на +8,5%,

капуста білокачанна – на +6,9%,

пшоно – на +3,3%,

молочна суміш для дитячого харчування – на +3,1%,

яловичина – на +2,2%.

Зверніть увагу, що на інші продукти, як от на цибулю ріпчасту, зростання цін відбулося в межах 1–2%. А на хлібну групу, ковбаси варені І ґатунок та сметану жирністю до 15 % – на 0,4–0,7%.

Коли слід очікувати зменшення цін

За словами експерта із надходженням сезонної продукції, а це, відповідно, новий врожай, на споживчому ринку відбудеться суттєве зменшення цін.

Як прогнозує Юрій Лупенко найближчим часом слід очікувати зменшення споживчих цін на продукти овочевої групи, борошно, крупи, яйця та молочні продукти.