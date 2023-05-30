Что-то подешевело, а что-то подорожало: как изменились цены на продукты с начала года
По сравнению с 2022 годом существенно уменьшились потребительские цены на гречневую крупу. Также стоимость упала в апреле 2023 года на пшеничную крупу и свёклу. А вот на морковь, лук и капусту цена выросла.
По сравнению с декабрем 2022 года потребительские цены на гречневую крупу уменьшились в апреле 2023 года на 19,9%. В то же время на свеклу – на 20%. Это наиболее существенное снижение среди 33 наименований продуктов питания, цены на которые отслеживает Госстат, передает 24 Канал.
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На какие продукты цены рухнули
По словам директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, в апреле этого года против декабря 2022 также существенно уменьшились цены на:
- крупы пшеничные (-7%),
- яйца (-6,9%),
- рис (-4,9%),
- ячные (-3,3%),
- манные (-2,9%) крупы,
Несколько меньше цены упали на сало (-2,3%), подсолнечное масло (-1,8%) и муку пшеничную (-1%).
В то же время против марта в апреле наиболее существенно снизились цены на свеклу, яйца и гречневую крупу. Значительно меньше – на рис, подсолнечное масло, крупы пшеничные, молоко пастеризованное, картофель и т.д.
На морковь, капусту и лук цены наоборот выросли
Юрий Лупенко отметил, что лидерами роста цен в апреле текущего года стали морковь (+96,5%), капуста белокочанная (+83,5%) и лук репчатый (+72%).
Кроме того, против марта в апреле рост цен сохранился на:
- яблоки – на +18,6%,
- морковь – на +11%,
- свинина – на +8,5%,
- капуста белокочанная – на +6,9%,
- пшено – на +3,3%,
- молочная смесь для детского питания – на +3,1%,
- говядина – на +2,2%.
Когда следует ожидать уменьшения цен
По словам эксперта с поступлением сезонной продукции, а это, соответственно, новый урожай, на потребительском рынке произойдет существенное снижение цен.
Как прогнозирует Юрий Лупенко, в ближайшее время следует ожидать уменьшения потребительских цен на продукты овощной группы, муку, крупы, яйца и молочные продукты.