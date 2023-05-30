Что-то подешевело, а что-то подорожало: как изменились цены на продукты с начала года

По сравнению с 2022 годом существенно уменьшились потребительские цены на гречневую крупу. Также стоимость упала в апреле 2023 года на пшеничную крупу и свёклу. А вот на морковь, лук и капусту цена выросла.

По сравнению с декабрем 2022 года потребительские цены на гречневую крупу уменьшились в апреле 2023 года на 19,9%. В то же время на свеклу – на 20%. Это наиболее существенное снижение среди 33 наименований продуктов питания, цены на которые отслеживает Госстат, передает 24 Канал.

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На какие продукты цены рухнули

По словам директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, в апреле этого года против декабря 2022 также существенно уменьшились цены на:

крупы пшеничные (-7%),

яйца (-6,9%),

рис (-4,9%),

ячные (-3,3%),

манные (-2,9%) крупы,

Несколько меньше цены упали на сало (-2,3%), подсолнечное масло (-1,8%) и муку пшеничную (-1%).

Юрий Лупенко Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН В то же время против марта в апреле наиболее существенно снизились цены на свеклу, яйца и гречневую крупу. Значительно меньше – на рис, подсолнечное масло, крупы пшеничные, молоко пастеризованное, картофель и т.д.

Интересно, что цены на свеклу снизились на -9,9%, яйца на -8,4% и гречневую крупу на -4,2%. Немного меньше: на рис (-1,6%), подсолнечное масло (-1,4%), крупы пшеничные (-1,1%), молоко пастеризованное, картофель (-0,6%), мука пшеничная (-0,4%), сахар (-0,3%). Цены на макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, крупы ячные, сыры мягкие жирные, масло сливочное и сало снизились на 0,1–0,2%.

На морковь, капусту и лук цены наоборот выросли

Юрий Лупенко отметил, что лидерами роста цен в апреле текущего года стали морковь (+96,5%), капуста белокочанная (+83,5%) и лук репчатый (+72%).

Кроме того, против марта в апреле рост цен сохранился на:

яблоки – на +18,6%,

морковь – на +11%,

свинина – на +8,5%,

капуста белокочанная – на +6,9%,

пшено – на +3,3%,

молочная смесь для детского питания – на +3,1%,

говядина – на +2,2%.

Обратите внимание, что на другие продукты, как на лук репчатый, рост цен произошел в пределах 1–2%. А на хлебную группу, колбасы вареные и сорт и сметану жирностью до 15% - на 0,4-0,7%.

Когда следует ожидать уменьшения цен

По словам эксперта с поступлением сезонной продукции, а это, соответственно, новый урожай, на потребительском рынке произойдет существенное снижение цен.

Как прогнозирует Юрий Лупенко, в ближайшее время следует ожидать уменьшения потребительских цен на продукты овощной группы, муку, крупы, яйца и молочные продукты.