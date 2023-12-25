Продуктів вистачатиме, але що буде з цінами на них

Наступного року Україна матиме достатньо продовольства, аби забезпечити населення усім необхідним. Водночас щодо цін на них прогнози не дуже втішні. Вони можуть рости, наприклад вартість цибулі чи яєць, але за певних умов.

Чи достатньо має Україна продовольства

Як розповів 24 Каналу експерт Олег Пендзин, Україна себе забезпечує продовольством на 92%. Завозять тільки рибу, екзотичні фрукти, сіль тощо.

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Пендзин додає, що у нас продуктів у достатній кількості, які можна навіть експортувати. Але проблема насправді полягає в цінах.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Ціни на сьогоднішній момент дуже сильно залежать від тих процесів, що відбуваються в економіці. Якщо у нас з вами буде в належній кількості макрофінансової допомоги, то інфляція, тобто ріст споживчих цін, буде на рівні 4 – 5%. Якщо ж її не буде, то розпочнеться обмеження соціальних стандартів, почнеться пошук джерел, зокрема, друкування грошей. Таким чином ціни підвищуватимуть.

Зі слів Пендзина, стає зрозуміло, що ціни ростимуть просто тому, що грошової маси буде більше. Таке вже відбувалося у 2022 році, коли Нацбанк був вимушений надрукувати гроші.

Цибуля, яйця та продукти борщового набору

Як розповів аналітик Максим Гопка, пікова вартість на цибулю сягне у 2024 році, саме навесні. А до кінця цього року ціна не зміниться.

Середньомісячна цінацибулі у листопаді становила від майже 13 гривень до 36 гривень. Йдеться про види білої, ріпчастої та синьої цибулі.

Гопка додає, що наступного року варто очікувати за кілограм десь 40 гривень, але не більше.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Я думаю, що наступного року навесні ціна ще може збільшуватися, і вартість 40 гривень за кілограм ми ще можемо побачити. Але не думаю, що ціна буде такою захмарною, як була.

Щодо вартості яєць, то під час ефіру телемарафону Пендзин зауважив, що треба готуватися до здорожчання через зростання цін на комбікорм для птахів. Втім великого цінового стрибка не буде.

Так само у нас із борщовою групою. Посадили багато цибулі, посадили багато моркви. Точно не буде такого шаленого зростання цін, як було торік. Тобто все буде набагато лагідніше,

– запевняє експерт.

Чому відбувається ріст цін

Олег Пендзин пояснює, що є співвідношення певної грошової маси в обігу і певної кількості товарів у натуральному вигляді, тоді це дає ціну продукту.

Є гроші, а є товар. І коли ми загальну масу грошей приєднуємо до загальної маси товарообігу, то маємо ціну. Гроші виконують функцію мірила вартості. І якщо грошової маси стає на 400 мільярдів більше, а товарів по загальній кількості не збільшується, то ціна росте,

– каже пан Олег.

І якщо грошова маса росте швидше, ніж росте врожайність, наприклад, продуктів для борщового набору, то об'єктивно ціна буде рости.