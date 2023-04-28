Яйця подешевшають, а овочі стануть ще дорожчими: чого чекати від цін у травні

Великодні свята закінчились, тож яйця прогнозовано почнуть дешевшати, а от огірки та помідори навпаки подорожчають до 10% через високу собівартість вирощування. Ексклюзивно для 24 Каналу науковці Інституту аграрної економіки спрогнозували, що буде з цінами на продовольство в останній місяць весни.

Яйця подешевшають

Світлана Пашко резюмує, що період максимального попиту на курячі яйця вже пройшов. Тож традиційно після Великодня починається поступове зниження цін на яйця через зменшення попиту і збільшення їх пропозиції.

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Це пов’язано з приходом на ринок продукції приватних господарств, які виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні, пояснює науковиця.

Світлана Пашко Старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Слід також пам’ятати, що поголів’я курей-несучок оновлюється щовесни. Втім, у 2022 році сталася технологічна перерва, яка була спричинена важкою воєнною ситуацією в країні. Тож, нині вже почали нестися ті курки-несучки, поголів’я яких було відновлене на підприємствах восени минулого року. Отже, виробництво яєць зростатиме, а ціна на яйця буде падати.

Скільки коштують яйця в магазині

Як свідчать результати проведеного моніторингу, ціна яєць коливається в залежності від фірмової марки виробника і торговельної мережі супермаркету України. Станом на 25 квітня 2023 року, у торговельній мережі "Сільпо" ціна десятка яєць становила:

"Квочка" – 66,49 гривні;

"Квочка" Premium – 74,49 гривні;

"Ясенсвіт" – 69,49 гривні;

"Від доброї курки" – 60,99 гривні ("Формула здоров'я"), 59,99 гривні ("Свіжість");

"Повна чаша" – 63,49 гривні.;

"Це-Яйце!" 2 категорії – 49,99 гривні.

Ціна яєць, які реалізуються в роздріб, становить 52,19–57,99 гривні за десяток. Пашко зауважує, що лише за тиждень, який пройшов після Великодніх свят ціна зменшилася від середньої – 72,36 гривні – на 8–15%.

Не слід забувати, що найбільший вплив на цінову ситуацію на курячі яйця мають повномасштабне вторгнення Росії на територію України та воєнні дії,

– резюмує Пашко.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, поступове зниження ціни триватиме до середини літа, якщо не погіршиться ситуація на ринку кормів, яка також впливає на ціну яєць.

Дешевих овочів не буде до літа

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, розширення вітчизняної пропозиції на овочевому ринку відбудеться в сезон урожаю овочів відкритого ґрунту. Оскільки Херсонська область все ще в зоні бойових дій, сезон раннього врожаю розпочнеться із запізненням.

А от що стосується фруктів, то на ринку плодів обсяги продаж помітно збільшаться у другій декаді червня внаслідок розширення вітчизняного урожаю ягід суниці та кісточкових плодів.

Якими будуть ціни на огірки та помідори у травні

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у травні 2023 року тепличні огірки та помідори дешевшати не будуть через високу собівартість вирощування та зберігання. Навпаки, можливе їх здорожчання на 5–10%.

Ціна кілограма овочів станом на 24 квітня складала:

огірки – 122–226 гривень залежно від їх виду: гладкі, колючі або короткоплідні;

червоні помідори – 102 гривень,

рожеві та сливки – 155 гривень.

Інна Сало Завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Інститут аграрної економіки Зниження цін варто очікувати влітку – у сезон надходження у продаж вітчизняних овочів відкритого ґрунту.

Ціна м'яса

Як і прогнозували науковці Інституту аграрної економіки, в останній декаді квітня 2023 року порівняно з відповідним періодом лютого 2023 року відбулося здорожчання основних видів м’яса – яловичини, свинини та курятини.

Якщо ціни на яловичину – гуляш та ребра, а також на курятину – стегна, гомілки та філе – зросли на 2,5–6,7%, то свинина стала дорожчою на 11,4–23,2%.

Це зумовлено підвищеним попитом напередодні та в період Великодніх свят.

Найбільше здорожчання свинини, пояснюється тим, що страви зі свинини є традиційними на Великодньому столі.