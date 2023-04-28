Яйця подешевшають, а овочі стануть ще дорожчими: чого чекати від цін у травні
Великодні свята закінчились, тож яйця прогнозовано почнуть дешевшати, а от огірки та помідори навпаки подорожчають до 10% через високу собівартість вирощування. Ексклюзивно для 24 Каналу науковці Інституту аграрної економіки спрогнозували, що буде з цінами на продовольство в останній місяць весни.
Яйця подешевшають
Світлана Пашко резюмує, що період максимального попиту на курячі яйця вже пройшов. Тож традиційно після Великодня починається поступове зниження цін на яйця через зменшення попиту і збільшення їх пропозиції.
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Це пов’язано з приходом на ринок продукції приватних господарств, які виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні, пояснює науковиця.
Слід також пам’ятати, що поголів’я курей-несучок оновлюється щовесни. Втім, у 2022 році сталася технологічна перерва, яка була спричинена важкою воєнною ситуацією в країні. Тож, нині вже почали нестися ті курки-несучки, поголів’я яких було відновлене на підприємствах восени минулого року. Отже, виробництво яєць зростатиме, а ціна на яйця буде падати.
Скільки коштують яйця в магазині
Як свідчать результати проведеного моніторингу, ціна яєць коливається в залежності від фірмової марки виробника і торговельної мережі супермаркету України. Станом на 25 квітня 2023 року, у торговельній мережі "Сільпо" ціна десятка яєць становила:
- "Квочка" – 66,49 гривні;
- "Квочка" Premium – 74,49 гривні;
- "Ясенсвіт" – 69,49 гривні;
- "Від доброї курки" – 60,99 гривні ("Формула здоров'я"), 59,99 гривні ("Свіжість");
- "Повна чаша" – 63,49 гривні.;
- "Це-Яйце!" 2 категорії – 49,99 гривні.
Ціна яєць, які реалізуються в роздріб, становить 52,19–57,99 гривні за десяток. Пашко зауважує, що лише за тиждень, який пройшов після Великодніх свят ціна зменшилася від середньої – 72,36 гривні – на 8–15%.
Не слід забувати, що найбільший вплив на цінову ситуацію на курячі яйця мають повномасштабне вторгнення Росії на територію України та воєнні дії,
– резюмує Пашко.
Дешевих овочів не буде до літа
За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, розширення вітчизняної пропозиції на овочевому ринку відбудеться в сезон урожаю овочів відкритого ґрунту. Оскільки Херсонська область все ще в зоні бойових дій, сезон раннього врожаю розпочнеться із запізненням.
А от що стосується фруктів, то на ринку плодів обсяги продаж помітно збільшаться у другій декаді червня внаслідок розширення вітчизняного урожаю ягід суниці та кісточкових плодів.
Якими будуть ціни на огірки та помідори у травні
За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у травні 2023 року тепличні огірки та помідори дешевшати не будуть через високу собівартість вирощування та зберігання. Навпаки, можливе їх здорожчання на 5–10%.
Ціна кілограма овочів станом на 24 квітня складала:
- огірки – 122–226 гривень залежно від їх виду: гладкі, колючі або короткоплідні;
- червоні помідори – 102 гривень,
- рожеві та сливки – 155 гривень.
Зниження цін варто очікувати влітку – у сезон надходження у продаж вітчизняних овочів відкритого ґрунту.
Ціна м'яса
Як і прогнозували науковці Інституту аграрної економіки, в останній декаді квітня 2023 року порівняно з відповідним періодом лютого 2023 року відбулося здорожчання основних видів м’яса – яловичини, свинини та курятини.
- Якщо ціни на яловичину – гуляш та ребра, а також на курятину – стегна, гомілки та філе – зросли на 2,5–6,7%, то свинина стала дорожчою на 11,4–23,2%.
- Це зумовлено підвищеним попитом напередодні та в період Великодніх свят.
- Найбільше здорожчання свинини, пояснюється тим, що страви зі свинини є традиційними на Великодньому столі.
У травні 2023 року середні роздрібні ціни на основні види м’яса – яловичина, свинина та курятина – залишаться на рівні попереднього місяця з незначним коливанням по регіонах.