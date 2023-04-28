Яйца подешевеют, а овощи станут еще дороже: чего ждать от цен в мае

Пасхальные праздники закончились, так что яйца прогнозируемо начнут дешеветь, а вот огурцы и помидоры наоборот подорожают до 10% из-за высокой себестоимости выращивания. Эксклюзивно для 24 Канала ученые Института аграрной экономики спрогнозировали, что будет с ценами на продовольствие в последний месяц весны.

Яйца подешевеют

Светлана Пашко резюмирует, что период максимального спроса на куриные яйца уже прошел. Поэтому после Пасхи начинается постепенное снижение цен на яйца из-за уменьшения спроса и увеличения их предложения.

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Это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, производящих примерно половину всего объема яиц в Украине, объясняет учёная.

Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Следует также помнить, что поголовье кур-несушек обновляется каждую весну. Впрочем, в 2022 году произошел технологический перерыв, вызванный тяжелой военной ситуацией в стране. Теперь уже начали нестись те курицы-несушки, поголовье которых было восстановлено на предприятиях осенью прошлого года. Итак, производство яиц будет расти, а цена на яйца будет падать.

Сколько стоят яйца в магазине

Как свидетельствуют результаты мониторинга, цена яиц колеблется в зависимости от фирменной марки производителя и торговой сети супермаркета Украины. По состоянию на 25 апреля 2023 года в торговой сети "Сільпо" цена десятка яиц составляла:

"Наседка" – 66,49 гривны;

"Наседка" Premium – 74,49 гривны;

"Ясенсвит" – 69,49 гривны;

"От хорошей курицы" – 60,99 гривны ("Формула здоровья"), 59,99 гривны ("Свежесть");

"Полная чаша" – 63,49 гривны.;

"Те-яйце!" 2 категории – 49,99 гривны.

Цена яиц, реализуемых в розницу, составляет 52,19–57,99 гривны за десяток. Пашко отмечает, что только за неделю, которая прошла после Пасхальных праздников, цена уменьшилась от средней – 72,36 гривны – на 8–15%.

Не следует забывать, что наибольшее влияние на ценовую ситуацию на куриные яйца имеют полномасштабное вторжение России на территорию Украины и военные действия,

– резюмирует Паша.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, постепенное снижение цены будет продолжаться до середины лета, если не ухудшится ситуация на рынке кормов, которая также влияет на цену яиц.

Дешевых овощей не будет до лета

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, расширение отечественного предложения на овощном рынке состоится в сезон урожая овощей открытого грунта. Поскольку Херсонская область все еще находится в зоне боевых действий, сезон раннего урожая начнется с опозданием.

А вот что касается фруктов, то на рынке плодов объемы продаж заметно увеличатся во второй декаде июня в результате расширения отечественного урожая ягод земляники и косточковых плодов.

Какими будут цены на огурцы и помидоры в мае

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в мае 2023 года тепличные огурцы и помидоры дешеветь не будут из-за высокой себестоимости выращивания и хранения. Напротив, возможно их удорожание на 5–10%.

Цена килограмма овощей по состоянию на 24 апреля составляла:

огурцы – 122–226 гривен в зависимости от их вида: гладкие, колючие или короткоплодные;

красные помидоры – 102 гривен,

розовые и сливки – 155 гривен.

Инна Сало Заведующий отделом ценообразования и аграрного рынка Институт аграрной экономики Снижение цен следует ожидать летом – в сезон поступления в продажу отечественных овощей открытого грунта.

Цена мяса

Как и прогнозировали ученые Института аграрной экономики, в последней декаде апреля 2023 года по сравнению с соответствующим периодом февраля 2023 года произошло подорожание основных видов мяса – говядины, свинины и курятины.

Если цены на говядину – гуляш и ребра, а также курятину – бедра, голени и филе – выросли на 2,5–6,7%, то свинина стала дороже на 11,4–23,2%.

Это обусловлено повышенным спросом в преддверии и в период Пасхальных праздников.

Наибольшее удорожание свинины объясняется тем, что блюда из свинины традиционны на Пасхальном столе.