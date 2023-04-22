Міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда вночі 22 квітня опублікував нову постанову, яка дає змогу відновити транзит сільгосппродукції з України. Проте імпорт продуктів, як і раніше, заборонений.

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Які товари дозволили возити через Польщу

Розпорядження міністра Вальдемара Буди дозволяє транзит сільськогосподарської продукції з України, ввезення якої раніше заборонили Це близько 18 товарних категорій – від круп, цукру, вина, м'яса, яєць та живих тварин.

Як працюватиме транзит продукції

Відповідно до регламенту, до кінця червня ці товари можна буде перевозити лише до одного з чотирьох портів (у Гданську, Гдині, Свиноуйсьці чи Щецині) або за межі Польщі.

Процедура транзиту гарантує, що транзитні декларації, зроблені на українсько-польському кордоні, не можуть бути змінені на території Республіки Польща, що гарантує, що транзитна продукція не буде розміщена на ринку на території Республіки Польща,

– мовиться в повідомленні.

Зауважмо, раніше повідомлялося, що зернові, яйця, м'ясо птиці та продукти бджільництва будуть охоплені системою електронного нагляду за транспортом. Транспортні засоби, які їх перевозять, будуть опечатані, а їхній маршрут відстежуватиметься.

Зауважимо, що через введення обмежень на польській митниці, українська компанія "Нова пошта" поки що теж не приймає для відправки продукти в країни Євросоюзу.