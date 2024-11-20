Яйця по 100 гривень: чому ціни на продукти в Україні зростають швидше за зарплати і що буде далі

У листопаді ціни на продукти в Україні різко зросли. Зокрема, яйця подорожчали до 100 гривень за десяток. Тому 24 Канал вирішив дізнатися, чому відбулося таке стрімке здорожчання та як довго зберігатиметься ця тенденція на продуктовому ринку.

На скільки восени здорожчали продукти в Україні

Економіст та член ради НБУ України Василь Фурман розповів, що нині спостерігається поступове подорожчання різних категорій продуктів. А з настанням холодів та в умовах економічної ситуації в Україні вартість продуктів тільки продовжує зростати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний телемарафон.

Читайте також: На порозі торгових воєн: як податкові обмеження США можуть вдарити по економіці Німеччини

За даними Державної служби статистики, у жовтні 2024 року ціни на продукти значно зросли. Темпи подорожчання прискорилися: якщо у вересні зростання становило 1,5%, то в жовтні – вже 3,3%. Найбільше подорожчали яйця (+18,1%) та овочі (+18,2%).

Основні зміни у цінах на продукти в жовтні такі:

олія соняшникова подорожчала на 3,3%;

хліб – на 1,6%;

макаронні вироби – на 1%;

м'ясо і м'ясопродукти – на 0,7%;

молоко – на 3,3%;

масло вершкове – на 6,9%;

тверді та м’які сири – на 2,9%.

Цікаво! У період з жовтня 2023 до жовтня 2024 року загальне зростання цін на продукти склало 10,8%.

Як українці реагують на зростання цін в Україні: відео

Чому яйця та овочі в Україні стали "золотими"

В коментарі для 24 Каналу економіст Олег Пендзин зазначив, що на зростання цін на продукти харчування вплинули кілька факторів. Серед основних причин експерт назвав:

несприятливі погодні умови літа;

завершення збору врожаю;

зростання вартості кормової бази та овочів;

а також скорочення обсягів врожаю.

Таким чином, цьогорічний урожай виявився невеликим, тому це спричинило певні наслідки.

Олег Пендзин Економіст, керівник Економічного дискусійного клубу Ну, а друга причина в реальній дійсності то, що у нас в структурі нашого споживчого кошика, збільшується попит на дешевий сегмент. Тобто ті люди, що раніше собі дозволяли купити мʼясо та рибу дорогу, й так далі – зараз активно обирають з дешевих сегментів, тому що менше грошей.

Зокрема, за словами експерта, дослідження Центру Разумкова підтвердило, що 44% українців змушені економити на харчуванні. Відповідно, це призвело до різкого зростання цін на окремі дешеві сегменти продуктового кошика, зокрема на овочі, фрукти та хліб.

Цікаво! Економіст зазначив, що дорожчі продукти подорожчали менше. Наприклад, ціна на м'ясо зросла лише на 1-2% порівняно з жовтнем минулого року.

Разом з цим, аналітик УКАБ Максим Гопка для 24 Каналу пояснив, що перш за все восени спостерігається сезонне зростання вартості.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Традиційно, влітку ціни на яйця нижчі через вищу пропозицію і необхідність швидко реалізувати продукцію. Водночас восени ціни сезонно зростають. Ще однією з причин подорожчання яєць є зростання собівартості виробництва.

Зокрема, за словами експерта, через наступні причини:

подорожчали корми , зокрема фуражна пшениця, кукурудза та соняшниковий шрот, що впливає на витрати на утримання птиці.

, зокрема фуражна пшениця, кукурудза та соняшниковий шрот, що впливає на витрати на утримання птиці. підвищення цін на енергоресурси, зокрема на електроенергію, також сприяє здорожчанню: з настанням холодів зростає споживання електрики для забезпечення комфортних умов для тварин, а також збільшуються витрати на підсвітку через скорочення світлового дня.

Сильна літня спека вплинула на врожайність овочів, що призвело до скорочення пропозиції або зниження якості продукції, пояснив Гопка. Окрім того, зростання вартості пального та енергоресурсів позначається на процесах збору врожаю.

Щодо овочів, то сильна літня спека вплинула на загальну врожайність, що пояснюється скороченням пропозиції або зменшенням якості продукції. Водночас збільшується вартість пального й енергоресурсів, що впливає й на збирання продукції, логістику та подальше зберігання,

– пояснив Гопка.

Що каже Нацбанк про зростання цін

Водночас Національний банк України пояснив населенню, що стрімке здорожчання продуктів восени 2024 року пояснюється кількома факторами:

дефіцитом сировини через низькі врожаї;

подорожчанням енергоресурсів;

зростанням собівартості продукції через підвищення витрат на зберігання та транспортування.

Основною причиною високих темпів подорожчання залишаються: низький рівень врожайності, погіршення якості овочів і фруктів та швидке вичерпання торішніх запасів.

НБУ прогнозує, що покращення інфляційної ситуації можливе не раніше весни 2025 року.

Разом з цим, на ринку продовжують дорожчати перероблені продукти: за останній рік їх ціни зросли на 8,9%, що перевищує прогнози НБУ. Зростання собівартості продукції, збільшення обсягів експорту та підвищення оптових цін створюють додатковий тиск на вартість продуктів для споживачів.

Які прогнози НБУ щодо подорожчання продуктів У найближчі місяці очікується подорожчання м'яса, молочних продуктів і хлібобулочних виробів. Зниження інфляції прогнозується на весні 2025 року, а вже до кінця 2025 року рівень продовольчої інфляції може впасти до 6%.

Відтак, ситуація залишається напруженою, але середньострокові прогнози дають підстави для обережного оптимізму, пояснили у НБУ.

Чи буде вартість продуктів зростати та що здорожчає найбільше

Експерт Олег Пендзин очікує, що ціни на продукти, ймовірно, стабілізуються до середини грудня, але з підготовкою до свят знову почнеться зростання вартості м’яса, сиру, яєць та інших продуктів, які є основними для новорічного та різдвяного столу.

Дивіться, я думаю, що, напевно, зараз воно трошки вщухне до середини грудня місяця. А в середину грудня почнеться підготовка до свят. Угу. І почнуться знову рости на мʼясо, на сири, на яйця та інше. Тому що це є інгредієнт нашого новорічного різдвяного столу. І це все піде вверх знову,

– сказав експерт.

Відповідно очікується, що святковий період стимулюватиме підвищення цін, адже люди накриватимуть святкові столи двічі. Однак після завершення святкового сезону зростання цін має уповільнитися й стабілізуватися.

І люди точно будуть це святкувати. Тут будуть накривати столи два рази. Тобто, стимул зросту цін. А от вже після свят воно знову зупиниться, знову на троту вийде,

– підсумовує Пендзин.

Такі прогнози підтверджують й нардепи. Під час брифінгу в Медіацентрі Україна висловив член Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. За його словами, ціни на основні категорії продуктів харчування в Україні продовжать зростати не лише взимку, а й навесні 2025 року.

Дмитро Соломчук Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Навесні ми побачимо збільшення імпорту овочів, який купуватиметься за євро. Це вплине на вартість продукції, яка буде значно вищою.

А саме мова йде про такі продукти харчування:

М’ясо та яйця

Ціни на м’ясо та яйця продовжують зростати через подорожчання пшениці, кукурудзи та сої на світових ринках. Ці зернові культури є основою для виробництва комбікормів, тому їх здорожчання безпосередньо впливає на собівартість продукції тваринництва.

Олія

Здорожчання соняшникової олії експерти пов’язують із наслідками посухи в південних і східних регіонах України, де традиційно вирощують соняшник. Урожайність у цих регіонах впала до 300 – 700 кілограмів з гектара, а зерно має низький рівень олійності.

На сьогодні у світі спостерігається дефіцит соняшникової олії. В Україні теж відчутно вплине на ціни низька врожайність і зростаючий попит,

– підкреслив Соломчук.

Разом з цим очікується, що до весни 2025 року ці тенденції посилюватимуться, особливо для категорій продуктів, які залежать від врожайності та міжнародних ринкових цін. Про це також зазначив Фурман.