Ростуть перед Новим Роком: які продукти здорожчали перед святом

Перед Новорічними святами традиційно зросли ціни на деякі продукти харчування. Зокрема більше коштують тепличні овочі, хоча броколі, навпаки, впала у вартості.

Які продукти здорожчали

Дійсно, вартість тепличних томатів, перців, огірків та баклажанів зросла, а от пекінська, цвітна капуста й кабачки залишилися зі старими цінами. Про це свідчить моніторинг цін від AgroTimes на найбільшому гуртовому ринку сільгосппродукції Заходу України – "Шувар".

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За тиждень ціни змінилися так:

круглий томат – з 75 до 80 – 90 гривень за кілограм;

томат чері – з 92 до 110 гривень за кілограм;

кубовидний перець – з 120 до 120 – 130 гривень за кілограм;

огірок – з 87 до 65 – 135 гривень за кілограм;

баклажан – з 105 до 115 – 120 гривень за кілограм.

Броколі здешевшало з 127 до 120 гривень. Незмінними лишилися ціни на пекінську капусту – 15 – 20 гривень за кілограм, цвітну капусту – 190 гривень за кілограм та кабачки – 95 – 110 гривень за кілограм.

Що буде з цінами у 2024 році

Максим Гопка розповів, що на весні 2024 року варто очікувати на здорожчання білої, ріпчастої та синьої цибулі. За кілограм доведеться платити до 40 гривень.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Я думаю, що наступного року навесні ціна ще може збільшуватися, і вартість 40 гривень за кілограм ми ще можемо побачити. Але не думаю, що ціна буде такою захмарною, як була.

На думку Олега Пендзина, суттєвих змін у цінах не буде, але яйця все ж здорожчають. Так станеться через підвищення цін на комбікорм для птахів.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Так само у нас із борщовою групою. Посадили багато цибулі, посадили багато моркви. Точно не буде такого шаленого зростання цін, як було торік. Тобто все буде набагато лагідніше.



