Ростуть перед Новим Роком: які продукти здорожчали перед святом
Перед Новорічними святами традиційно зросли ціни на деякі продукти харчування. Зокрема більше коштують тепличні овочі, хоча броколі, навпаки, впала у вартості.
Які продукти здорожчали
Дійсно, вартість тепличних томатів, перців, огірків та баклажанів зросла, а от пекінська, цвітна капуста й кабачки залишилися зі старими цінами. Про це свідчить моніторинг цін від AgroTimes на найбільшому гуртовому ринку сільгосппродукції Заходу України – "Шувар".
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За тиждень ціни змінилися так:
- круглий томат – з 75 до 80 – 90 гривень за кілограм;
- томат чері – з 92 до 110 гривень за кілограм;
- кубовидний перець – з 120 до 120 – 130 гривень за кілограм;
- огірок – з 87 до 65 – 135 гривень за кілограм;
- баклажан – з 105 до 115 – 120 гривень за кілограм.
Броколі здешевшало з 127 до 120 гривень. Незмінними лишилися ціни на пекінську капусту – 15 – 20 гривень за кілограм, цвітну капусту – 190 гривень за кілограм та кабачки – 95 – 110 гривень за кілограм.
Що буде з цінами у 2024 році
Максим Гопка розповів, що на весні 2024 року варто очікувати на здорожчання білої, ріпчастої та синьої цибулі. За кілограм доведеться платити до 40 гривень.
Я думаю, що наступного року навесні ціна ще може збільшуватися, і вартість 40 гривень за кілограм ми ще можемо побачити. Але не думаю, що ціна буде такою захмарною, як була.
На думку Олега Пендзина, суттєвих змін у цінах не буде, але яйця все ж здорожчають. Так станеться через підвищення цін на комбікорм для птахів.
Так само у нас із борщовою групою. Посадили багато цибулі, посадили багато моркви. Точно не буде такого шаленого зростання цін, як було торік. Тобто все буде набагато лагідніше.