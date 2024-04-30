Стеля цін для російської нафти не працює: західні страховики розводять руками

Західні страховики повідомили, що встановлення стелі цін для російської нафти виявилося нездійсненним. Зокрема це спровокувало перехід судів до тіньового флоту.

Стеля цін на нафту

Запроваджена два роки тому цінова межа на нафту Росії не мала великого успіху, розповіли у міжнародній групі P&I. Так сталося, тому що Москва знайшла обхідний шлях та перейшла на власний флот, а також на танкери, які перебувають поза контролем Заходу.

Читайте також У США тимчасово схвалили розрахунки по енергетиці з найбільшими банками з Росії

Відповідну заяву представили на слуханнях у парламенті Великобританії.

До складу групи входять 12 компаній зі страхування морської відповідальності перед третіми особами, що покривають 87% світового океанського тоннажу.

Обмеження цін на нафту стає все більш нездійсненним у міру того, як все більше суден та супутніх послуг беруть участь у цій паралельній торгівлі. За нашими оцінками, близько 800 танкерів вже залишили клуби Міжнародної групи, що є прямим результатом запровадження обмеження цін на нафту,

– мовиться у спільній заяві.

G7 ще два роки тому затвердила верхню межу цін на російську нафту, аби обмежити доходи Росії. При цьому було важливо зберегти нафти, щоб уникнути стрибка цін на енергоносії.