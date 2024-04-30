З ким США дозволили розрахунки

Тож серед російських банків, які отримали ліцензію є:

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ВТБ;

Центробанк;

Ощадбанк;

Альфа-банк;

"Открытие";

Совкомбанк;

Росбанк;

ВЭБ.РФ;

"Зеніт";

"Санкт-Петербург".

Відповідна ліцензія дозволяє трансакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією у будь-який спосіб.

Також пов'язаними з енергетикою вважатимуться трансакції, які стосуються наступних дій щодо нафти та інших енергоресурсів:

видобутку;

виробництва;

переробки;

скраплення;

транспортування;

купівлі.

Росія застосує санкції у відповідь

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що в Росії перебуває багато західних грошей, які стануть мішенню у випадку, якщо її заморожені активи передадуть на користь України.

Перспективи для судового оскарження (конфіскації російських активів) будуть широко відкриті. Росія скористається цим і буде нескінченно захищати свої інтереси,

– сказав він.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтримала цю думку і повідомила, що на країни Заходу чекають відповідні санкції.