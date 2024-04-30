С кем США разрешили расчеты

Поэтому среди российских банков, которые получили лицензию есть:

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ВТБ;

Центробанк;

Сбербанк;

Альфа-банк;

"Открытие";

Совкомбанк;

Росбанк;

ВЭБ.РФ;

"Зенит";

"Санкт-Петербург".

Соответствующая лицензия разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставкой или обменом энергией любым способом.

Также связанными с энергетикой будут считаться трансакции, которые касаются следующих действий в отношении нефти и других энергоресурсов:

добычи;

производства;

переработки;

сжижения;

транспортировки;

покупки.

Россия применит ответные санкции

Недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России находится много западных денег, которые станут мишенью в случае, если ее замороженные активы передадут в пользу Украины.

Перспективы для судебного обжалования (конфискации российских активов) будут широко открыты. Россия воспользуется этим и будет бесконечно защищать свои интересы,

– сказал он.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова поддержала это мнение и сообщила, что страны Запада ждут ответные санкции.