Строгий ответ России

Спикер Кремля Дмитрий Песков недавно сообщил, что в России находится много западных денег, которые станут мишенью в случае санкций.

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Перспективы для судебного обжалования (конфискации российских активов) будут широко открыты. Россия воспользуется этим и будет бесконечно защищать свои интересы,

– сказал он.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова тоже вчера угрожала взаимными действиями в случае конфискации замороженных российских активов.

Российские активы должны оставаться неприкосновенными, потому что в противном случае будет жесткий ответ на западное воровство. Многие на Западе это уже поняли. К несчастью, не все,

– подчеркнула она.

США могут не передать активы

Теперь в США находится 5 миллиардов долларов центрального банка России, которые могут быть переданы Украине.

По нормам недавно подписанного Байденом закона, президент США и Министерство финансов в течение 90 дней должны искать российские активы в стране. А отчитаться перед Конгрессом, они имеются в ближайшие 180 дней.

Весь процесс должен начаться через месяц. Однако он может замедлиться из-за консультаций с союзниками. Глава американского министерства финансов Джанет Йеллен сообщила, что США вероятно не будут прибегать к каким-либо действиям, если G7 не выскажет свою поддержку.