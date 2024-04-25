США может не передать активы
Сейчас в США заморожено примерно 5 миллиардов долларов центрального банка России, которые могут конфисковать в соответствии с законом о большом пакете помощи Украине и другим союзникам.
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Нормы закона требуют от президента США и Министерства финансов искать российские активы в США в течение следующих 90 дней и отчитаться перед Конгрессом в течение 180 дней о результатах.
Через месяц после завершения процедуры Джо Байден сможет арестовывать, конфисковать или передавать права на любые российские государственные активы, которые находятся в юрисдикции Вашингтона.
Процесс может замедлиться, так как США будет и в дальнейшем консультироваться с союзниками. Глава американского министерства финансов Джанет Йеллен сообщила, что США вероятно не будут прибегать к каким-либо действиям, если G7 не выразит свою поддержку.