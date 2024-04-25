США може не передати активи

Нині у США заморожено приблизно 5 мільярдів доларів центрального банку Росії, які можуть конфіскувати відповідно до закону про великий пакет допомоги Україні та іншим союзникам.

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Нагадаємо! Цей закон 24 квітня підписав президент Сполучених Штатів Джо Байден. Україні виділять 61 мільярд доларів.

Норми закону вимагають від президента США та Міністерства фінансів шукати російські активи у США протягом наступних 90 днів та відзвітувати перед Конгресом протягом 180 днів про результати.

Через місяць після завершення процедури Джо Байден зможе арештовувати, конфіскувати або передавати права на будь-які російські державні активи, які знаходяться в юрисдикції Вашингтону.

Процес може сповільнитися, бо США буде і надалі консультуватися із союзниками. Глава американського міністерства фінансів Джанет Єллен повідомила, що США ймовірно не вдаватимуться до будь-яких дій, якщо G7 не висловить свою підтримку.

Зверніть увагу! Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що в першу чергу кошти із заморожених активів треба спрямувати на закупівлю зброї для ЗСУ.