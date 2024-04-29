Сувора відповідь Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков нещодавно повідомив, що в Росії перебуває багато західних грошей, які стануть мішенню у випадку санкцій.

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Перспективи для судового оскарження (конфіскації російських активів) будуть широко відкриті. Росія скористається цим і буде нескінченно захищати свої інтереси,

– сказав він.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова теж вчора погрожувала взаємними діями у випадку конфіскації заморожених російських активів.

Російські активи повинні залишатися недоторканними, тому що в іншому випадку буде жорстка відповідь на західне злодійство. Багато хто на Заході це вже зрозумів. На жаль, не всі,

– наголосила вона.

США може не передати активи

Зараз у США знаходиться 5 мільярдів доларів центрального банку Росії, які потенційно можуть бути передані Україні.

За нормами нещодавно підписаного Байденом закону, президент США та Міністерство фінансів протягом 90 днів мають шукати в країні російські активи. А відзвітуватися перед Конгресом, вони мають у найближчі 180 днів.

Увесь процес має початися через місяць. Проте він може сповільнитися через консультування із союзниками. Глава американського міністерства фінансів Джанет Єллен повідомила, що США ймовірно не вдаватимуться до будь-яких дій, якщо G7 не висловить свою підтримку.