Стеля цін на нафту

Запроваджена два роки тому цінова межа на нафту Росії не мала великого успіху, розповіли у міжнародній групі P&I. Так сталося, тому що Москва знайшла обхідний шлях та перейшла на власний флот, а також на танкери, які перебувають поза контролем Заходу.

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Відповідну заяву представили на слуханнях у парламенті Великобританії.

Зверніть увагу! До складу групи входять 12 компаній зі страхування морської відповідальності перед третіми особами, що покривають 87% світового океанського тоннажу.

Обмеження цін на нафту стає все більш нездійсненним у міру того, як все більше суден та супутніх послуг беруть участь у цій паралельній торгівлі. За нашими оцінками, близько 800 танкерів вже залишили клуби Міжнародної групи, що є прямим результатом запровадження обмеження цін на нафту,

– мовиться у спільній заяві.

G7 ще два роки тому затвердила верхню межу цін на російську нафту, аби обмежити доходи Росії. При цьому було важливо зберегти нафти, щоб уникнути стрибка цін на енергоносії.