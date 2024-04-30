Потолок цен на нефть

Введенный два года назад ценовой предел на нефть России не имел большого успеха, рассказали в международной группе P&I. Так произошло, потому что Москва нашла обходной путь и перешла на собственный флот, а также на танкеры, которые находятся вне контроля Запада.

Читайте также В США временно одобрили расчеты по энергетике с крупнейшими банками из России

Соответствующее заявление представили на слушаниях в парламенте Великобритании.

Обратите внимание! В состав группы входят 12 компаний по страхованию морской ответственности перед третьими лицами, покрывающих 87% мирового океанского тоннажа.

Ограничение цен на нефть становится все более невыполнимым по мере того, как все больше судов и сопутствующих услуг участвуют в этой параллельной торговле. По нашим оценкам, около 800 танкеров уже покинули клубы Международной группы, что является прямым результатом введения ограничения цен на нефть,

– говорится в совместном заявлении.

G7 еще два года назад утвердила верхний предел цен на российскую нефть, чтобы ограничить доходы России. При этом было важно сохранить потоки нефти, чтобы избежать скачка цен на энергоносители.