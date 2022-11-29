Межа цін на російську нафту: Польща та Балтійські країни проти встановлення на рівні 62 доларів

Країни Європейського Союзу обговорювали, чи варто встановлювати максимальну ціну на експорт російської сирої нафти на рівні 62 доларів після того, як кілька країн визнали стелю в 65 доларів надто високою для тиску на Москву.

Втім, і 62 долари за барель близькі Польща та Балтійські країни вважають надто щедрою пропозицією для Росії. Дипломати зустрілися в понеділок увечері, щоб обговорити переговори після їх призупинення минулого тижня, але поки незрозуміло, як швидко вони зможуть досягти згоди.

Актуально В ЄС не дійшли згоди щодо цінової стелі на російську нафту, — Bloomberg

Ціна на російську нафту дешевшає

Спочатку ЄС пропонував обмежити ціну російської нафти на рівні 65 доларів за барель. Але враховуючи, що Росія вже продає свою нафту зі знижкою, обговорювані ліміти вищі, ніж поточні ринкові ставки, які становлять близько 52 доларів.

Група країн, які наполягають на нижчій ціні, також хоче, щоб до інструменту було додано механізм перегляду для подальшого перегляду цін, а також більш жорсткий план щодо нового пакету санкцій проти Росії.

Судноплавні країни, включно з Грецією та Кіпром, погодилися на вищу ціну за обмеження. Вони побоюються за збереження потоку російської нафти. За словами дипломатів, угоду наразі блокує Польща, яка хоче обмежити прибутки російської воєнної машини.

Цінова стеля на російську нафту почне працювати 5 грудня, коли набудуть чинності масштабні європейські санкції, що забороняють надання морських послуг на перевезення нафти, що вартує дорожче погодженої цінової межі

Більшість країн G7 припинить імпорт російської нафти пізніше цього року. Подібні обмеження, включаючи обмеження цін, для інших нафтопродуктів мають бути введені в лютому.

Ідея обмеження ціни була розроблена та просувається Міністерством фінансів США. Відповідаючи на запитання про статус переговорів з ЄС у понеділок, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі сказав, що "ці обговорення відбуваються досить активно" і "йдуть добре".

Наші колеги з ЄС зараз працюють над модальностями цього, як це буде реалізовано, на якому рівні це буде. Я не думаю, що ми вважаємо, що зараз на нас чиниться тиск, щоб ми брали участь більше, ніж ми зараз,

— сказав Кірбі на брифінгу в Білому домі.

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