Потолок цен на российскую нефть: Польша и Балтийские страны против ограничения в 62 доллара

Страны Европейского Союза обсуждали, стоит ли устанавливать максимальную цену на экспорт российской сырой нефти на уровне 62 долларов после того, как несколько стран признали потолок в 65 долларов слишком высоким для давления на Москву.

Впрочем, и 62 доллара за баррель близки Польша и Балтийские страны считают слишком щедрым предложением для России. Дипломаты встретились в понедельник вечером, чтобы обсудить переговоры после их приостановления на прошлой неделе, но пока неясно, как быстро они смогут добиться согласия.

Актуально В ЕС не пришли к согласию относительно ценового потолка на российскую нефть, — Bloomberg

Цена на российскую нефть падает

Первоначально ЕС предлагал ограничить цену российской нефти на уровне 65 долларов за баррель. Но учитывая, что Россия уже продает свою нефть со скидкой, обсуждаемые лимиты выше текущих рыночных ставок, которые составляют около 52 долларов.

Группа стран, настаивающих на более низкой цене, также хочет, чтобы к инструменту был добавлен механизм пересмотра для дальнейшего пересмотра цен, а также более жесткий план нового пакета санкций против России.

Судоходные страны, включая Грецию и Кипром, согласились на более высокую цену за ограничения. Они опасаются за сохранение потока российской нефти. По словам дипломатов, соглашение блокирует Польша, которая хочет ограничить доходы российской военной машины.

Ценовой потолок на российскую нефть начнет работать 5 декабря, когда вступят в силу масштабные европейские санкции, запрещающие предоставление морских услуг на перевозку нефти, что стоит дороже согласованного ценового предела.

Большинство стран G7 прекратит импорт российской нефти не позже этого года. Подобные ограничения, включая ограничения цен, для других нефтепродуктов должны быть введены в феврале.

Идея ограничения цены была разработана и продвигается Министерством финансов США. Отвечая на вопрос о статусе переговоров с ЕС в понедельник, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что "эти обсуждения проходят достаточно активно" и "идут хорошо".

Наши коллеги из ЕС сейчас работают над модальностями этого, как это будет реализовано, на каком уровне это будет. Я не думаю, что мы считаем, что сейчас на нас оказывается давление, чтобы мы участвовали больше, чем мы сейчас,

– сказал Кирби на брифинге в Белом доме.

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