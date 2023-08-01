Ягоди ще досі дорогі, а от овочі суттєво впали у ціні: якими будуть ціни у серпні

Сезонні плодові ягоди коштуватимуть на кінець літа орієнтовно не мало, як й імпортовані фрукти такі, як банани, апельсини та лимони. Втім овочі будуть продовжувати падати у ціні, особливо борщовий набір.

Як зміняться ціни на сезонні ягоди, фрукти та овочі

Науковиця Інна Сало у коментарі 24 Каналу зауважила, що у пік масового урожаю на сезонні ягоди ціна буде в середньому від 70 до 90 гривень.

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Відтак, за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у липні – серпні 2023 року ціна:

на чорну смородину становитиме в діапазоні 70 – 80 гривень за кілограм,

за кілограм, малину – 80 – 90 гривень за кілограм.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки А от вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою.

Ціна на апельсини очікується до 60 гривень за кілограм, лимони – до 65 гривень за кілограм, банани – до 50 гривень за кілограм.

, що на кінець літа ціни на яблука очікуються до 20 гривень за кілограм, що у 2,4 раза нижче проти нинішньої ціни у 47,40 гривні за кілограм.

Якщо говорити за ціни на овочі борщового набору, то на кінець літа їхня вартість може знизитися:

капуста білокачанна – до 13 гривень за кілограм (-34,6 %),

буряк – до 15 гривень за кілограм (-53,3 %),

цибуля ріпчаста та морква – до 30 гривень за кілограм (-20,0 %),

картопля – до 13 гривень за кілограм (-15,3 %).

Сезон кавунів: скільки коштуватиме ця ягода

За словами Інни Сало, до 93 % кавунів в Україні вирощувалося господарствами населення – це до 0,4 мільйона тонн, частина з яких використовується для продажу.

У Херсонській області всіма категоріями господарств вирощувалося до 37% кавунів – до 150 тисяч тонн. Це значна частка, що може компенсуватися, при формуванні товарної пропозиції, коштом імпортних поставок,

– каже завідувачка відділу.

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, ціна на кавуни становитиме в середньому близько 30 гривень за кілограм.

Яйця продовжують стабільно падати

Інша науковиця Світлана Пашко у розмові з 24 Каналом розповіла, що при збільшенні пропозиції курячих яєць від господарств населення ціна на яйця зменшується.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Прихід на ринок яєчної продукції приватних господарств відбувається у весняно-літній

період, тому в цей час спостерігається зниження ціни.

За даними Державної служби статистики України, споживча ціна на яйця у червні 2023 року перевищила торішні показники за відповідний період – 22,72 – 24,70 гривні за десяток – в 1,7 раза і становила в середньому по Україні 42,39 гривні за десяток. Це на 4,74 % нижче, ніж у травні цього року.

Втім, різке зменшення ціни відбулося ще навесні цього року. Так у квітні ціна знизилася порівняно з березнем на 8,45 % і становила 57,78 гривні за десяток, а у травні – ще на 22,98 % проти квітня і досягла 44,50 гривні за десяток.

Сьогодні не можна категорично стверджувати, що ціна на яйця продовжує стабільно падати, адже у червні темп падіння набагато менший, ніж в минулі місяці. Правильніше сказати, що ціна потроху завмирає. Одним із чинників стримування цін є вихід на "ринкову арену" сільськогосподарських підприємств, які хочуть повернути свої втрати через високу ціну,

– додає Світлана Пашко.

Іншим фактором є фактична зупинка експорту й транзиту курячих яєць через Польщу та інші європейські країни.

Вона призведе до накопичення значних залишків яєць на підприємствах України. Скасування експорту й транзиту курячих яєць очікується лише 15 вересня 2023 року. Аналогічна ситуація спостерігається з роздрібними цінами в торговельній мережі.

Якщо у травні – червні 2023 року ціна на яйця курячі торгової марки "Квочка" становила 56,63 – 55,05 гривні за десяток.

Ціна на яйця торгової марки "Ясенсвіт" зменшилася проти цін у травні-червні 2023 року на 19,6 – 20,6 % і становила у липні в середньому 45,95 гривні за десяток.

За даними Мінфіну, станом на 30 липня 2023 року ціна на них в залежності від торгового центру становитьТобто ціна на яйця в липні менше ціни за травень-червень на 18,8 – 16,4 %.