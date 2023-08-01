Ягоди ще досі дорогі, а от овочі суттєво впали у ціні: якими будуть ціни у серпні
Сезонні плодові ягоди коштуватимуть на кінець літа орієнтовно не мало, як й імпортовані фрукти такі, як банани, апельсини та лимони. Втім овочі будуть продовжувати падати у ціні, особливо борщовий набір.
Як зміняться ціни на сезонні ягоди, фрукти та овочі
Науковиця Інна Сало у коментарі 24 Каналу зауважила, що у пік масового урожаю на сезонні ягоди ціна буде в середньому від 70 до 90 гривень.
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Відтак, за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у липні – серпні 2023 року ціна:
- на чорну смородину становитиме в діапазоні 70 – 80 гривень за кілограм,
- малину – 80 – 90 гривень за кілограм.
А от вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою.
Ціна на апельсини очікується до 60 гривень за кілограм, лимони – до 65 гривень за кілограм, банани – до 50 гривень за кілограм.Цікаво, що на кінець літа ціни на яблука очікуються до 20 гривень за кілограм, що у 2,4 раза нижче проти нинішньої ціни у 47,40 гривні за кілограм.
Якщо говорити за ціни на овочі борщового набору, то на кінець літа їхня вартість може знизитися:
- капуста білокачанна – до 13 гривень за кілограм (-34,6 %),
- буряк – до 15 гривень за кілограм (-53,3 %),
- цибуля ріпчаста та морква – до 30 гривень за кілограм (-20,0 %),
- картопля – до 13 гривень за кілограм (-15,3 %).
Сезон кавунів: скільки коштуватиме ця ягода
За словами Інни Сало, до 93 % кавунів в Україні вирощувалося господарствами населення – це до 0,4 мільйона тонн, частина з яких використовується для продажу.
У Херсонській області всіма категоріями господарств вирощувалося до 37% кавунів – до 150 тисяч тонн. Це значна частка, що може компенсуватися, при формуванні товарної пропозиції, коштом імпортних поставок,
– каже завідувачка відділу.
За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, ціна на кавуни становитиме в середньому близько 30 гривень за кілограм.
Яйця продовжують стабільно падати
Інша науковиця Світлана Пашко у розмові з 24 Каналом розповіла, що при збільшенні пропозиції курячих яєць від господарств населення ціна на яйця зменшується.
Прихід на ринок яєчної продукції приватних господарств відбувається у весняно-літній
період, тому в цей час спостерігається зниження ціни.
За даними Державної служби статистики України, споживча ціна на яйця у червні 2023 року перевищила торішні показники за відповідний період – 22,72 – 24,70 гривні за десяток – в 1,7 раза і становила в середньому по Україні 42,39 гривні за десяток. Це на 4,74 % нижче, ніж у травні цього року.
Втім, різке зменшення ціни відбулося ще навесні цього року. Так у квітні ціна знизилася порівняно з березнем на 8,45 % і становила 57,78 гривні за десяток, а у травні – ще на 22,98 % проти квітня і досягла 44,50 гривні за десяток.
Сьогодні не можна категорично стверджувати, що ціна на яйця продовжує стабільно падати, адже у червні темп падіння набагато менший, ніж в минулі місяці. Правильніше сказати, що ціна потроху завмирає. Одним із чинників стримування цін є вихід на "ринкову арену" сільськогосподарських підприємств, які хочуть повернути свої втрати через високу ціну,
– додає Світлана Пашко.
Іншим фактором є фактична зупинка експорту й транзиту курячих яєць через Польщу та інші європейські країни.
Вона призведе до накопичення значних залишків яєць на підприємствах України. Скасування експорту й транзиту курячих яєць очікується лише 15 вересня 2023 року. Аналогічна ситуація спостерігається з роздрібними цінами в торговельній мережі.
- Якщо у травні – червні 2023 року ціна на яйця курячі торгової марки "Квочка" становила 56,63 – 55,05 гривні за десяток.
- Ціна на яйця торгової марки "Ясенсвіт" зменшилася проти цін у травні-червні 2023 року на 19,6 – 20,6 % і становила у липні в середньому 45,95 гривні за десяток.