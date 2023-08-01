Ягоды до сих пор дорогие, а вот овощи существенно упали в цене: какими будут цены в августе

Сезонные плодовые ягоды будут стоить к концу лета ориентировочно не мало, как и импортируемые фрукты такие, как бананы, апельсины и лимоны. Впрочем, овощи будут продолжать падать в цене, особенно борщовый набор.

Как изменятся цены на сезонные ягоды, фрукты и овощи

Ученая Инна Сало в комментарии 24 Каналу в пик массового урожая на сезонные ягоды цена будет в среднем от 70 до 90 гривен.

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Следовательно, по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в июле - августе 2023 цена:

на черную смородину составит в диапазоне 70 – 80 гривен за килограмм,

за килограмм, малину – 80 – 90 гривен за килограмм.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики А вот стоимость импортированных плодовых будет оставаться достаточно высокой.

Цена на апельсины ожидается до 60 гривен за килограмм, лимоны – до 65 гривен за килограмм, бананы – до 50 гривен за килограмм.

, что к концу лета цены на яблоки ожидаются до 20 гривен за килограмм, что в 2,4 раза ниже нынешней цены в 47,40 гривны за килограмм.

Если говорить за цены на овощи борщового набора, то к концу лета их стоимость может снизиться:

капуста белокочанная – до 13 гривен за килограмм (-34,6%),

свёкла – до 15 гривен за килограмм (-53,3 %),

лук репчатый и морковь – до 30 гривен за килограмм (-20,0 %),

картофель – до 13 гривен за килограмм (-15,3%).

Сезон арбузов: сколько обойдется эта ягода

По словам Инны Сало, до 93% арбузов в Украине выращивалось хозяйствами населения – это до 0,4 миллиона тонн, часть из которых используется для продажи.

В Херсонской области всеми категориями хозяйств выращивалось до 37% арбузов.

до 150 тысяч тонн. Это значительная часть, которая может компенсироваться, при формировании товарной

предложения, за счет импортных поставок,

– говорит заведующая отделом.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, цена на арбузы

составит в среднем около 30 гривен за килограмм.

Яйца продолжают стабильно падать

Другая ученая Светлана Пашко в разговоре с 24 Каналом рассказала, что при увеличении предложения куриных яиц от хозяйств населения цена на яйца уменьшается.

Светлана Пашко Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Приход на рынок яичной продукции частных хозяйств происходит в весенне-летний

период, поэтому в настоящее время наблюдается снижение цены.

По данным Государственной службы статистики Украины, потребительская цена на яйца в июне 2023 года превысила прошлогодние показатели за соответствующий период – 22,72 – 24,70 гривны за десяток – в 1,7 раза и составила в среднем по Украине 42,39 гривны за десяток. Это на 4,74% ниже, чем в мае этого года.

Впрочем, резкое снижение цены произошло еще весной этого года. Так, в апреле цена снизилась по сравнению с мартом на 8,45% и составила 57,78 гривны за десяток, а в мае – еще на 22,98% против апреля и достигла 44,50 гривны за десяток.

Сегодня нельзя категорично утверждать, что цена на яйца продолжает стабильно падать, ведь в июне темп падения намного меньше, чем в прошлые месяцы. Вернее сказать, что цена понемногу замирает. Одним из факторов сдерживания цен является выход на "рыночную арену" сельскохозяйственных предприятий, которые хотят вернуть свои потери из-за высокой цены.

– добавляет Светлана Пашко.

Другим фактором является фактическая остановка экспорта и транзита куриных яиц через Польшу и другие европейские страны.

Она приведет к накоплению значительных остатков яиц на предприятиях Украины. Отмена экспорта и транзита куриных яиц ожидается только 15 сентября 2023 года. Аналогичная ситуация наблюдается с розничными ценами торговой сети.

Если в мае – июне 2023 года, цена на яйца куриные торговой марки. "Наседка" составляла 56,63 – 55,05 гривны за десяток.

Цена на яйца торговой марки "Ясенсвит" уменьшилась против цен в мае-июне 2023 года на 19,6 – 20,6% и составила в июле в среднем 45,95 гривны за десяток.

По данным Минфина, по состоянию на 30 июля 2023 года цена на них в зависимости от торгового центра составляетТо есть цена на яйца в июле меньше цены за май-июнь на 18,8 – 16,4%.