Ягоды до сих пор дорогие, а вот овощи существенно упали в цене: какими будут цены в августе
Сезонные плодовые ягоды будут стоить к концу лета ориентировочно не мало, как и импортируемые фрукты такие, как бананы, апельсины и лимоны. Впрочем, овощи будут продолжать падать в цене, особенно борщовый набор.
Как изменятся цены на сезонные ягоды, фрукты и овощи
Ученая Инна Сало в комментарии 24 Каналу в пик массового урожая на сезонные ягоды цена будет в среднем от 70 до 90 гривен.
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Следовательно, по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в июле - августе 2023 цена:
- на черную смородину составит в диапазоне 70 – 80 гривен за килограмм,
- малину – 80 – 90 гривен за килограмм.
А вот стоимость импортированных плодовых будет оставаться достаточно высокой.
Цена на апельсины ожидается до 60 гривен за килограмм, лимоны – до 65 гривен за килограмм, бананы – до 50 гривен за килограмм.Интересно, что к концу лета цены на яблоки ожидаются до 20 гривен за килограмм, что в 2,4 раза ниже нынешней цены в 47,40 гривны за килограмм.
Если говорить за цены на овощи борщового набора, то к концу лета их стоимость может снизиться:
- капуста белокочанная – до 13 гривен за килограмм (-34,6%),
- свёкла – до 15 гривен за килограмм (-53,3 %),
- лук репчатый и морковь – до 30 гривен за килограмм (-20,0 %),
- картофель – до 13 гривен за килограмм (-15,3%).
Сезон арбузов: сколько обойдется эта ягода
По словам Инны Сало, до 93% арбузов в Украине выращивалось хозяйствами населения – это до 0,4 миллиона тонн, часть из которых используется для продажи.
В Херсонской области всеми категориями хозяйств выращивалось до 37% арбузов.
до 150 тысяч тонн. Это значительная часть, которая может компенсироваться, при формировании товарной
предложения, за счет импортных поставок,
– говорит заведующая отделом.
По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, цена на арбузы
составит в среднем около 30 гривен за килограмм.
Яйца продолжают стабильно падать
Другая ученая Светлана Пашко в разговоре с 24 Каналом рассказала, что при увеличении предложения куриных яиц от хозяйств населения цена на яйца уменьшается.
Приход на рынок яичной продукции частных хозяйств происходит в весенне-летний
период, поэтому в настоящее время наблюдается снижение цены.
По данным Государственной службы статистики Украины, потребительская цена на яйца в июне 2023 года превысила прошлогодние показатели за соответствующий период – 22,72 – 24,70 гривны за десяток – в 1,7 раза и составила в среднем по Украине 42,39 гривны за десяток. Это на 4,74% ниже, чем в мае этого года.
Впрочем, резкое снижение цены произошло еще весной этого года. Так, в апреле цена снизилась по сравнению с мартом на 8,45% и составила 57,78 гривны за десяток, а в мае – еще на 22,98% против апреля и достигла 44,50 гривны за десяток.
Сегодня нельзя категорично утверждать, что цена на яйца продолжает стабильно падать, ведь в июне темп падения намного меньше, чем в прошлые месяцы. Вернее сказать, что цена понемногу замирает. Одним из факторов сдерживания цен является выход на "рыночную арену" сельскохозяйственных предприятий, которые хотят вернуть свои потери из-за высокой цены.
– добавляет Светлана Пашко.
Другим фактором является фактическая остановка экспорта и транзита куриных яиц через Польшу и другие европейские страны.
Она приведет к накоплению значительных остатков яиц на предприятиях Украины. Отмена экспорта и транзита куриных яиц ожидается только 15 сентября 2023 года. Аналогичная ситуация наблюдается с розничными ценами торговой сети.
- Если в мае – июне 2023 года, цена на яйца куриные торговой марки. "Наседка" составляла 56,63 – 55,05 гривны за десяток.
- Цена на яйца торговой марки "Ясенсвит" уменьшилась против цен в мае-июне 2023 года на 19,6 – 20,6% и составила в июле в среднем 45,95 гривны за десяток.