Ягоды до сих пор дорогие, а вот овощи существенно упали в цене: какими будут цены в августе

1 августа 2023, 12:59
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Сезонные плодовые ягоды будут стоить к концу лета ориентировочно не мало, как и импортируемые фрукты такие, как бананы, апельсины и лимоны. Впрочем, овощи будут продолжать падать в цене, особенно борщовый набор.

Как изменятся цены на сезонные ягоды, фрукты и овощи

Ученая Инна Сало в комментарии 24 Каналу в пик массового урожая на сезонные ягоды цена будет в среднем от 70 до 90 гривен.

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Следовательно, по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в июле - августе 2023 цена:

  • на черную смородину составит в диапазоне 70 – 80 гривен за килограмм,
  • малину – 80 – 90 гривен за килограмм.
 

Инна Сало

Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики

А вот стоимость импортированных плодовых будет оставаться достаточно высокой.

Цена на апельсины ожидается до 60 гривен за килограмм, лимоны до 65 гривен за килограмм, бананы до 50 гривен за килограмм.

Интересно, что к концу лета цены на яблоки ожидаются до 20 гривен за килограмм, что в 2,4 раза ниже нынешней цены в 47,40 гривны за килограмм.

Если говорить за цены на овощи борщового набора, то к концу лета их стоимость может снизиться:

  • капуста белокочанная – до 13 гривен за килограмм (-34,6%),
  • свёкла – до 15 гривен за килограмм (-53,3 %),
  • лук репчатый и морковь – до 30 гривен за килограмм (-20,0 %),
  • картофель – до 13 гривен за килограмм (-15,3%).

Сезон арбузов: сколько обойдется эта ягода

По словам Инны Сало, до 93% арбузов в Украине выращивалось хозяйствами населения – это до 0,4 миллиона тонн, часть из которых используется для продажи.

В Херсонской области всеми категориями хозяйств выращивалось до 37% арбузов.
до 150 тысяч тонн. Это значительная часть, которая может компенсироваться, при формировании товарной
предложения, за счет импортных поставок,
– говорит заведующая отделом.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, цена на арбузы
составит в среднем около 30 гривен за килограмм.

Яйца продолжают стабильно падать

Другая ученая Светлана Пашко в разговоре с 24 Каналом рассказала, что при увеличении предложения куриных яиц от хозяйств населения цена на яйца уменьшается.

 

Светлана Пашко

Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики

Приход на рынок яичной продукции частных хозяйств происходит в весенне-летний
период, поэтому в настоящее время наблюдается снижение цены.

По данным Государственной службы статистики Украины, потребительская цена на яйца в июне 2023 года превысила прошлогодние показатели за соответствующий период – 22,72 – 24,70 гривны за десяток – в 1,7 раза и составила в среднем по Украине 42,39 гривны за десяток. Это на 4,74% ниже, чем в мае этого года.

Впрочем, резкое снижение цены произошло еще весной этого года. Так, в апреле цена снизилась по сравнению с мартом на 8,45% и составила 57,78 гривны за десяток, а в мае – еще на 22,98% против апреля и достигла 44,50 гривны за десяток.

Сегодня нельзя категорично утверждать, что цена на яйца продолжает стабильно падать, ведь в июне темп падения намного меньше, чем в прошлые месяцы. Вернее сказать, что цена понемногу замирает. Одним из факторов сдерживания цен является выход на "рыночную арену" сельскохозяйственных предприятий, которые хотят вернуть свои потери из-за высокой цены.
– добавляет Светлана Пашко.

Другим фактором является фактическая остановка экспорта и транзита куриных яиц через Польшу и другие европейские страны.

Она приведет к накоплению значительных остатков яиц на предприятиях Украины. Отмена экспорта и транзита куриных яиц ожидается только 15 сентября 2023 года. Аналогичная ситуация наблюдается с розничными ценами торговой сети.

  • Если в мае – июне 2023 года, цена на яйца куриные торговой марки. "Наседка" составляла 56,63 – 55,05 гривны за десяток.
По данным Минфина, по состоянию на 30 июля 2023 года цена на них в зависимости от торгового центра составляет 45,99 – 46,00 гривны за десяток. То есть цена на яйца в июле меньше цены за май-июнь на 18,8 – 16,4%.
  • Цена на яйца торговой марки "Ясенсвит" уменьшилась против цен в мае-июне 2023 года на 19,6 – 20,6% и составила в июле в среднем 45,95 гривны за десяток.

Автор: Валерія Городинська