Ціни б'ють рекорди: один з найважливіших продуктів ще більше подорожчає
Ціна цибулі стрімко зростає й така тенденція триватиме до травня, поки з'явиться продукт вітчизняного виробництва. Наразі цибуля коштує найдорожче за час незалежності України.
Ціна цибулі б'є рекорди
Директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва зазначила, що запаси цибулі у сховищах українських фермерів вже майже закінчилися. Через це тенденція подорожчання цибулі на українському ринку збережеться протягом березня – квітня.
Цікаво Як в Україні змінилися ціни на продукти за останній рік: що подорожчало найбільше
Фермери не мають де зберігати цибулю
Більшість українських фермерів, які вирощують цибулю, не мають професійного обладнання, яке б дозволило зберігати продукт протягом 12 місяців. Тому намагаються продати продукцію одразу після збору врожаю або до початку перших морозів.
Ті, хто має професійні сховища, можуть реалізовувати продукт і зараз, навесні, коли ціни вищі. Але цього року через війну, обстріли Росією стратегічної інфраструктури, енерго- та агрооб’єктів значно збільшилися і виробничі витрати українських фермерів. Через перебої з електроенергією урожай на зберіганні в сховищах почав псуватись швидше,
– пояснила Звєрєва.
Ба більше, через перебої з електроенергією урожай на зберіганні в сховищах почав псуватись швидше.Зверніть увагу! Наразі також є й світовий дефіцит цибулі, оскільки деякі країни ввели експортні обмеження для захисту локальних ринків.
Як змінилась ціна на продукти за рік
Ціни на продукти у лютому 2023 року, проти лютого торік, зросли на 31,5%. За даними Держстату, серед продуктів найбільше здорожчали:
- яйця – на 80,3%,
- фрукти – на 74,9%,
- риба та рибні продукти – на 44,1%,
- овочі – на 36,2%,
- цукор – на 32,5%,
- хліб та хлібобулочні вироби — 26%,
- макаронні вироби – на 25,8%,
- олія – на 24%,
- м'ясо та м'ясопродукти – на 23,2%,
- сир та м'який сир – на 23%,
- молоко – на 17,4%,
- соняшникова олія – на 14,1%.