Ціни б'ють рекорди: один з найважливіших продуктів ще більше подорожчає

Ціна цибулі стрімко зростає й така тенденція триватиме до травня, поки з'явиться продукт вітчизняного виробництва. Наразі цибуля коштує найдорожче за час незалежності України.

Ціна цибулі б'є рекорди

Директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва зазначила, що запаси цибулі у сховищах українських фермерів вже майже закінчилися. Через це тенденція подорожчання цибулі на українському ринку збережеться протягом березня – квітня.

Цікаво Як в Україні змінилися ціни на продукти за останній рік: що подорожчало найбільше

Фермери не мають де зберігати цибулю

Більшість українських фермерів, які вирощують цибулю, не мають професійного обладнання, яке б дозволило зберігати продукт протягом 12 місяців. Тому намагаються продати продукцію одразу після збору врожаю або до початку перших морозів.

Ті, хто має професійні сховища, можуть реалізовувати продукт і зараз, навесні, коли ціни вищі. Але цього року через війну, обстріли Росією стратегічної інфраструктури, енерго- та агрооб’єктів значно збільшилися і виробничі витрати українських фермерів. Через перебої з електроенергією урожай на зберіганні в сховищах почав псуватись швидше,

– пояснила Звєрєва.

Ба більше, через перебої з електроенергією урожай на зберіганні в сховищах почав псуватись швидше.

Як змінилась ціна на продукти за рік

Наразі також є й світовий дефіцит цибулі, оскільки деякі країни ввели експортні обмеження для захисту локальних ринків.

Ціни на продукти у лютому 2023 року, проти лютого торік, зросли на 31,5%. За даними Держстату, серед продуктів найбільше здорожчали: