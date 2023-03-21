Цена лука бьет рекорды
Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева отметила, что запасы лука в хранилищах украинских фермеров уже почти закончились. Поэтому тенденция подорожания лука на украинском рынке сохранится в течение марта – апреля.
Интересно Как в Украине изменились цены на продукты за последний год: что подорожало больше всего
Фермеры негде хранить лук
Большинство украинских фермеров, выращивающих лук, не имеют профессионального оборудования, которое позволило бы хранить продукт в течение 12 месяцев. Поэтому пытаются продать продукцию сразу после сбора урожая или до начала первых морозов.
Те, кто имеет профессиональные хранилища, могут реализовывать продукт и сейчас, весной, когда цены выше. Но в этом году из-за войны, обстрелы Россией стратегической инфраструктуры, энерго- и агрообъектов значительно увеличились и производственные затраты украинских фермеров. Из-за перебоев с электроэнергией урожай на хранении в хранилищах начал портиться быстрее,
– объяснила Зверева.
Более того, из-за перебоев с электроэнергией урожай на хранении в хранилищах начал портиться быстрее.
Как изменилась цена на продукты за год
Цены на продукты в феврале 2023 года против февраля прошлого года выросли на 31,5%. По данным Госстата, среди продуктов больше всего подорожали:
- яйца – на 80,3%,
- фрукты – на 74,9%,
- рыба и рыбные продукты – на 44,1%,
- овощи – на 36,2%,
- сахар – на 32,5%,
- хлеб и хлебобулочные изделия - 26%,
- макаронные изделия – на 25,8%,
- масло – на 24%,
- мясо и мясопродукты – на 23,2%,
- сыр и мягкий сыр – на 23%,
- молоко – на 17,4%,
- подсолнечное масло – на 14,1%.