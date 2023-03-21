Цена лука бьет рекорды

Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева отметила, что запасы лука в хранилищах украинских фермеров уже почти закончились. Поэтому тенденция подорожания лука на украинском рынке сохранится в течение марта – апреля.

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Фермеры негде хранить лук

Большинство украинских фермеров, выращивающих лук, не имеют профессионального оборудования, которое позволило бы хранить продукт в течение 12 месяцев. Поэтому пытаются продать продукцию сразу после сбора урожая или до начала первых морозов.

Те, кто имеет профессиональные хранилища, могут реализовывать продукт и сейчас, весной, когда цены выше. Но в этом году из-за войны, обстрелы Россией стратегической инфраструктуры, энерго- и агрообъектов значительно увеличились и производственные затраты украинских фермеров. Из-за перебоев с электроэнергией урожай на хранении в хранилищах начал портиться быстрее,

– объяснила Зверева.

Более того, из-за перебоев с электроэнергией урожай на хранении в хранилищах начал портиться быстрее.

Обратите внимание! Сейчас есть и мировой дефицит лука, поскольку некоторые страны ввели экспортные ограничения для защиты локальных рынков.

Как изменилась цена на продукты за год

Цены на продукты в феврале 2023 года против февраля прошлого года выросли на 31,5%. По данным Госстата, среди продуктов больше всего подорожали: