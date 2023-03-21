Ціна цибулі б'є рекорди

Директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва зазначила, що запаси цибулі у сховищах українських фермерів вже майже закінчилися. Через це тенденція подорожчання цибулі на українському ринку збережеться протягом березня – квітня.

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Фермери не мають де зберігати цибулю

Більшість українських фермерів, які вирощують цибулю, не мають професійного обладнання, яке б дозволило зберігати продукт протягом 12 місяців. Тому намагаються продати продукцію одразу після збору врожаю або до початку перших морозів.

Ті, хто має професійні сховища, можуть реалізовувати продукт і зараз, навесні, коли ціни вищі. Але цього року через війну, обстріли Росією стратегічної інфраструктури, енерго- та агрооб’єктів значно збільшилися і виробничі витрати українських фермерів. Через перебої з електроенергією урожай на зберіганні в сховищах почав псуватись швидше,
– пояснила Звєрєва.

Ба більше, через перебої з електроенергією урожай на зберіганні в сховищах почав псуватись швидше.

Як змінилась ціна на продукти за рік

Ціни на продукти у лютому 2023 року, проти лютого торік, зросли на 31,5%. За даними Держстату, серед продуктів найбільше здорожчали:

  • яйця – на 80,3%,
  • фрукти – на 74,9%,
  • риба та рибні продукти – на 44,1%,
  • овочі – на 36,2%,
  • цукор – на 32,5%,
  • хліб та хлібобулочні вироби — 26%,
  • макаронні вироби – на 25,8%,
  • олія – на 24%,
  • м'ясо та м'ясопродукти – на 23,2%,
  • сир та м'який сир – на 23%,
  • молоко – на 17,4%,
  • соняшникова олія – на 14,1%.