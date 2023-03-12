За даними Держстату, середні ціни на продукти у лютому 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 31,5%. Варто зазначити, що у лютому поточного року ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,5%.
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Які продукти подорожчали найбільше
Цікаво, що базова інфляція в останній місяць зими зменшилася до 0,5% (0,7% було у січні, а 0,8% – у грудні 2022 року).
За даними відомства, серед продуктів найбільше здорожчали:
- яйця – на 80,3%
- фрукти – на 74,9%
- риба та рибні продукти – на 44,1%
- овочі – на 36,2%
- цукор – на 32,5%
- хліб та хлібобулочні вироби — 26%
- макаронні вироби – на 25,8%
- олія – на 24%
- м'ясо та м'ясопродукти – на 23,2%
- сир та м'який сир – на 23%
- молоко – на 17,4%
- соняшникова олія – на 14,1%
Овочі будуть дорожчати
- На вартість овочів вплинули різні фактори. Одним із них стало зменшення врожаю через окупацію Херсонщини, адже саме там вирощувалось близько третини цибулі та четверта частина моркви. Нестача цих овочів компенсується імпортом з Туреччини та ЄС, однак внаслідок нещодавніх землетрусів логістика порушилася.
- Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу, каже, що постачання дещо змінились, логістика трансформувалась. Тож певних категорій продуктів надходить менше, на що завжди реагує ринок.
- "Головний експортер має деякі проблеми з логістикою через землетруси й тимчасово є зміни, або переломи. Це як, коли ви зупинили машину, вона простоює якийсь період часу і коли ви її відпускаєте – це не значить, що вона водночас змінить ситуацію на ринку, приїде й вивантажить ящик огірків чи помідорів, – розповідає експерт.
- Зокрема, з Туреччини постачалося близько 90% томатів. Керівник проєкту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев додає, що до того ж українські фермери не зможуть раніше відвантажити на ринок свою продукцію в тій кількості, що потрібно.