По данным Госстата, средние цены на продукты в феврале 2023 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 31,5%. Следует отметить, что в феврале текущего года цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,5%.
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Какие продукты подорожали больше всего
Интересно, что базовая инфляция в последний месяц зимы снизилась до 0,5% (0,7% было в январе, а 0,8% – в декабре 2022 года).
По данным ведомства, среди продуктов больше всего подорожали:
- яйца – на 80,3%
- фрукты – на 74,9%
- рыба и рыбные продукты – на 44,1%
- овощи – на 36,2%
- сахар – на 32,5%
- хлеб и хлебобулочные изделия - 26%
- макаронные изделия – на 25,8%
- масло – на 24%
- мясо и мясопродукты – на 23,2%
- сыр и мягкий сыр – на 23%
- молоко – на 17,4%
- подсолнечное масло – на 14,1%
Овощи будут дорожать
- На стоимость овощей повлияли разные факторы. Одним из них стало уменьшение урожая из-за оккупации Херсонщины Именно там выращивалось около трети лука и четвертая часть моркови. Нехватка этих овощей компенсируется импортом из Турции и ЕС, однако в результате недавних землетрясений логистика нарушилась.
- Максим Гопка, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса, говорит, что поставки несколько изменились, логистика трансформировалась. Так что определенных категорий продуктов поступает меньше, на что всегда реагирует рынок.
- "Главный экспортер имеет некоторые проблемы с логистикой из-за землетрясений и временно есть изменения или переломы. Это как, когда вы остановили машину, она простаивает какой-то период времени и когда вы ее отпускаете – это не значит, что она одновременно изменит ситуацию на рынке, приедет и выгрузит ящик огурцов или помидоров, – рассказывает эксперт.
- В частности, из Турции поставлялось около 90% томатов. Руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев добавляет, что к тому же украинские фермеры не смогут раньше отгрузить свою продукцию в том количестве, что нужно.