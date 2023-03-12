По данным Госстата, средние цены на продукты в феврале 2023 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 31,5%. Следует отметить, что в феврале текущего года цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,5%.

К теме В Украине может появиться дефицит помидоров, а цены резко прыгнуть вверх

Какие продукты подорожали больше всего

Интересно, что базовая инфляция в последний месяц зимы снизилась до 0,5% (0,7% было в январе, а 0,8% – в декабре 2022 года).

По данным ведомства, среди продуктов больше всего подорожали:

яйца – на 80,3%

фрукты – на 74,9%

рыба и рыбные продукты – на 44,1%

овощи – на 36,2%

сахар – на 32,5%

хлеб и хлебобулочные изделия - 26%

макаронные изделия – на 25,8%

масло – на 24%

мясо и мясопродукты – на 23,2%

сыр и мягкий сыр – на 23%

молоко – на 17,4%

подсолнечное масло – на 14,1%

Овощи будут дорожать