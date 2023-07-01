Є багато факторів, – економіст пояснив, чи зростуть восени ціни на продукти

Восени очікують зростання цін на харчові продукти в Україні. Однак суттєвого здорожчання не буде через сповільнення інфляції до 15,5% із закладених 28%.

Про це 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин. За його словами, на ціни впливає багато чинників.

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"Причин для інфляції досить багато. Факторів, що впливають на зростання цін, багато. Це видатки, зростання зарплат, здорожчання оренди та сировини, динаміка курсу гривні до долара", – перелічив Пендзин.

Зокрема, під час осінніх польових робіт використовуватимуть дизель за новими цінами. Оскільки там велика частка витрат на пальне, це може вплинути на ціни на зернові.

Влітку ціни будуть стабільними

Негативні наслідки для цін матиме й підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. За першими оцінками НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3% через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів.

"Влітку, як правило, період дефляції. У нас продовольчий кошик досить серйозно дешевшає через овочі й фрукти з відкритого ґрунту, нашої території", – зазначив Пендзин.

Водночас з огляду на здорожчання електрики зросте ціна на м'ясо і яйця. Але це не одразу і не суттєво.

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