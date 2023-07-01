Есть много факторов, – экономист объяснил, возрастут ли осенью цены на продукты

Осенью ожидается рост цен на продукты питания в Украине. Однако существенного подорожания не будет из-за замедления инфляции до 15,5% из заложенных 28%.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист Олег Пендзин. По его словам, на цены влияет много факторов.

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"Причин для инфляции достаточно много. Факторов, влияющих на рост цен, много. Это расходы, рост зарплат, подорожание аренды и сырья, динамика курса гривны к доллару", – перечислил Пендзин.

В частности, во время осенних полевых работ будут использовать дизель по новым ценам. Поскольку там большая часть расходов на горючее, это может повлиять на цены на зерновые.

Летом цены будут стабильными

Негативные последствия для цен будет иметь и подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. По первым оценкам НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад в нынешнюю инфляцию на уровне около 0,3% из-за осложнений работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей.

"Летом, как правило, период дефляции. У нас продовольственная корзина достаточно серьезно дешевеет из-за овощей и фруктов из открытой почвы, нашей территории", – отметил Пендзин.

В то же время, учитывая подорожание электричества, вырастет цена на мясо и яйца. Но это не сразу и не существенно.

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