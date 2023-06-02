Черешні по 1000 гривень не буде, а помідори коштуватимуть дорого: чого чекати від цін у червні

Молода картопля й цибуля здешевшають, а помідори та огірки будуть дорогими – бо через війну сезон раннього урожаю розпочнеться з запізненням. Також дорогими будуть полуниця й черешня, а от на яйця ціна падатиме до середини літа.

Науковці Інституту аграрної економіки ексклюзивно для 24 Каналу розповіли, якими будуть ціни на продукти у червні.

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Черешня коштуватиме значно менше ніж 1 000 гривень

У червні кіло черешні коштуватиме від 100 гривень. Близькою до цього показника буде й вартість полуниці. Очікується, що її продаватимуть по 70 – 80 гривень за кілограм. А от менших цін навряд варто очікувати. Науковиця Інна Сало пояснює: головна причина – війна.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інститут аграрної економіки Через тимчасову окупацію південних регіонів пропозиція буде нижчою, що не сприяє зниженню цін.

Втім, зазначає науковиця, на ціни позитивно вплине факт практично повного формування вітчизняного виробництва господарствами населення:

полуниці – практично на 90% господарствами населення, "а це в середньому до 55 тисяч тонн";

черешні – на 95%, до 60 тисяч тонн.

Частину продукції останні використовують для продажу. Що позитивно вплине на формування загальної ринкової пропозиції та формування цін,

– підкреслила вона.

Помідори та огірки будуть дорогі

В кінці травня в мережі ширилась інформація, що у Києві черешню продають по 1 200 гривень за кілограм

Основні інгредієнти більшості популярних простих салатів – помідори та огірки – на початку літа коштуватимуть дорого. Причина – висока собівартість їхнього вирощування та зберігання.

Тож у червні ціна коливатиметься в межах:

70 – 75 гривень за кілограм огірків;

80 – 85 гривень за кілограм помідорів.

Розширення пропозиції цих видів вітчизняної продукції на ринку та зниження цін відбудеться в сезон урожаю відкритого ґрунту. Втім, оскільки Херсонська область все ще знаходиться в зоні бойових дій, сезон раннього врожаю огірків та помідорів розпочнеться із запізненням, – пояснює Інна Сало.

Деякі овочі можуть навпаки подешевшати

Водночас розширення у червні пропозиції врожаю овочів з відкритого ґрунту призведе, за прогнозом науковців, до зниження цін на низку популярних овочів. Так, очікується, що:

цибуля ріпчаста та морква здешевшають до 50 – 55 гривень за кілограм (середня ціна станом на 1 червня складає близько 65 та 68 гривень за кілограм);

та здешевшають до 50 – 55 гривень за кілограм (середня ціна станом на 1 червня складає близько 65 та 68 гривень за кілограм); молода картопля – до 30 – 35 гривень за кілограм (з поточних майже 39 гривень);

– до 30 – 35 гривень за кілограм (з поточних майже 39 гривень); торішня картопля – до 10 гривень за кілограм (нині коштує понад 12 гривень).

Якою буде ситуація з ціною яєць

У травні цьогоріч середня ціна десятка яєць складала 61,65 гривні, а у квітні – 70,60 гривень. Тобто за місяць яйця подешевшали на 12,7 %.

Далі ціни падатимуть ще нижче. Причина – збільшення пропозиції на ринку. Іншими словами, яєць в Україні стає все більше.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Поступове зниження ціни на яйця триватиме до середини літа через збільшення їх пропозиції. Це пов’язано з приходом на ринок продукції приватних господарств, які виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні.

Чому ціни в супермаркетах різняться Разом з тим ціни на яйця в супермаркетах України різняться. Нефасовані яйця – це зазвичай продукція приватних господарств, або виробників, які не можуть дозволити собі маркетингові витрати, пов’язані з пакуванням яєць – дешевші.

За даними проведеного науковцями Інституту аграрної економіки моніторингу, їх ціна десятка коливається в межах 37,90 гривень (ТЦ "Varus") – 52,50 гривень. (ТЦ "Auchan").

Фасовані яйця – це продукція фірмової марки виробника – дорожчі. Ціна яєць популярних брендів в сегменті фасованих яєць коливається залежно від торговельної мережі.

Що буде з ціною м’яса

Ціни ж на м’ясо протягом червня, за очікуваннями Інституту, будуть нестабільними й перебуватимуть в постійному русі. Причина – знову ж таки, війна.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки У червні 2023 року збережеться тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса. Основною причиною цьому є війна та зумовлена нею нестабільна ситуація в країні.

При цьому там нагадали: з початку січня по кінець травня 2023 року ціни практично на всі на основні види м’яса зросли, так:

курятина – філе, стегна та гомілки – здорожчала на 7,4 – 15,2%;

свинина – грудинка, ребра, підчеревина та лопатка – на 5,2 – 14,6 %. А ошийок – взагалі на 22,5%.

Втім, зауважують науковці, конкретно в травні ціни загальмувались. Так, найбільше здорожчали курячі гомілки – на 6,9%, до 81,95 гривні за кілограм. Що, пояснюється, обумовлено травневими святами, "які традиційно відзначають відкриттям сезону пікніків та виїздами на природу".