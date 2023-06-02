Черешні по 1000 гривень не буде, а помідори коштуватимуть дорого: чого чекати від цін у червні
Молода картопля й цибуля здешевшають, а помідори та огірки будуть дорогими – бо через війну сезон раннього урожаю розпочнеться з запізненням. Також дорогими будуть полуниця й черешня, а от на яйця ціна падатиме до середини літа.
Науковці Інституту аграрної економіки ексклюзивно для 24 Каналу розповіли, якими будуть ціни на продукти у червні.
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Черешня коштуватиме значно менше ніж 1 000 гривень
У червні кіло черешні коштуватиме від 100 гривень. Близькою до цього показника буде й вартість полуниці. Очікується, що її продаватимуть по 70 – 80 гривень за кілограм. А от менших цін навряд варто очікувати. Науковиця Інна Сало пояснює: головна причина – війна.
Через тимчасову окупацію південних регіонів пропозиція буде нижчою, що не сприяє зниженню цін.
Втім, зазначає науковиця, на ціни позитивно вплине факт практично повного формування вітчизняного виробництва господарствами населення:
- полуниці – практично на 90% господарствами населення, "а це в середньому до 55 тисяч тонн";
- черешні – на 95%, до 60 тисяч тонн.
Частину продукції останні використовують для продажу. Що позитивно вплине на формування загальної ринкової пропозиції та формування цін,
– підкреслила вона.
Помідори та огірки будуть дорогі
Основні інгредієнти більшості популярних простих салатів – помідори та огірки – на початку літа коштуватимуть дорого. Причина – висока собівартість їхнього вирощування та зберігання.
Тож у червні ціна коливатиметься в межах:
- 70 – 75 гривень за кілограм огірків;
- 80 – 85 гривень за кілограм помідорів.
Розширення пропозиції цих видів вітчизняної продукції на ринку та зниження цін відбудеться в сезон урожаю відкритого ґрунту. Втім, оскільки Херсонська область все ще знаходиться в зоні бойових дій, сезон раннього врожаю огірків та помідорів розпочнеться із запізненням, – пояснює Інна Сало.
Деякі овочі можуть навпаки подешевшати
Водночас розширення у червні пропозиції врожаю овочів з відкритого ґрунту призведе, за прогнозом науковців, до зниження цін на низку популярних овочів. Так, очікується, що:
- цибуля ріпчаста та морква здешевшають до 50 – 55 гривень за кілограм (середня ціна станом на 1 червня складає близько 65 та 68 гривень за кілограм);
- молода картопля – до 30 – 35 гривень за кілограм (з поточних майже 39 гривень);
- торішня картопля – до 10 гривень за кілограм (нині коштує понад 12 гривень).
Якою буде ситуація з ціною яєць
У травні цьогоріч середня ціна десятка яєць складала 61,65 гривні, а у квітні – 70,60 гривень. Тобто за місяць яйця подешевшали на 12,7 %.
Далі ціни падатимуть ще нижче. Причина – збільшення пропозиції на ринку. Іншими словами, яєць в Україні стає все більше.
Поступове зниження ціни на яйця триватиме до середини літа через збільшення їх пропозиції. Це пов’язано з приходом на ринок продукції приватних господарств, які виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні.
Чому ціни в супермаркетах різнятьсяРазом з тим ціни на яйця в супермаркетах України різняться. Нефасовані яйця – це зазвичай продукція приватних господарств, або виробників, які не можуть дозволити собі маркетингові витрати, пов’язані з пакуванням яєць – дешевші.
За даними проведеного науковцями Інституту аграрної економіки моніторингу, їх ціна десятка коливається в межах 37,90 гривень (ТЦ "Varus") – 52,50 гривень. (ТЦ "Auchan").
Фасовані яйця – це продукція фірмової марки виробника – дорожчі. Ціна яєць популярних брендів в сегменті фасованих яєць коливається залежно від торговельної мережі.
Що буде з ціною м’яса
Ціни ж на м’ясо протягом червня, за очікуваннями Інституту, будуть нестабільними й перебуватимуть в постійному русі. Причина – знову ж таки, війна.
У червні 2023 року збережеться тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса. Основною причиною цьому є війна та зумовлена нею нестабільна ситуація в країні.
При цьому там нагадали: з початку січня по кінець травня 2023 року ціни практично на всі на основні види м’яса зросли, так:
- курятина – філе, стегна та гомілки – здорожчала на 7,4 – 15,2%;
- свинина – грудинка, ребра, підчеревина та лопатка – на 5,2 – 14,6 %. А ошийок – взагалі на 22,5%.
Втім, зауважують науковці, конкретно в травні ціни загальмувались. Так, найбільше здорожчали курячі гомілки – на 6,9%, до 81,95 гривні за кілограм. Що, пояснюється, обумовлено травневими святами, "які традиційно відзначають відкриттям сезону пікніків та виїздами на природу".