В Україні різко здешевшали огірки
Джерело:EastFruit
На українському ринку збільшилась пропозиція огірків з літніх теплиць – відповідно, ціни почали стрімко знижуватись. Однак загалом вони все одно лишаються вищими за торішні.
Спрацював сезонний фактор
На початку червня, за даними аналітиків, тепличні комбінати відвантажували огірки по 30 – 65 гривень за кілограм. Що в середньому на 25% дешевше, ніж було тижнем раніше.
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Причиною ж здешевлення називають сезонний фактор. Так, на ринок почали надходити більші обсяги огірка:
- зі стаціонарних тепличних комбінатів;
- з літніх теплиць.
Ціни все одно високі
Втім, навіть попри зниження цін, огірки в Україні продовжують бути дорогими. За даними аналітиків, комбінати відвантажують їх в середньому на 62% дорожче, ніж на початку червня 2022 року.
За даними ж "Мінфіну", станом на ранок 12 червня огірки в Україні в середньому коштували (за 1 кілограм):
- звичайні – 75,99 гривні (майже на 27 гривень менше за середньомісячну ціну травня);
- гладкі – 77,57 гривні (на понад 21 гривню менше);
- довгоплідні – 69,99 гривні (мінус понад 11 гривень);
- колючі – 59,9 гривні (мінус майже 48 гривень);
- короткоплідні – 59,9 гривні (мінус понад 30 гривень);
- тепличні – 68,9 гривні (мінус понад 13 гривень).
Чого очікувати
Зі свого боку, в Інституті аграрної економіки розповіли 24 Каналу, що в червні середня ціна огірків коливатиметься в межах 70 – 75 гривень за кілограм.
Причина ж такої високої ціни, зазначається, криється в перебуванні Херсонщини в зоні бойових дій. Через що сезон раннього врожаю розпочнеться із запізненням.