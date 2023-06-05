Чому помідори й огірки дорожчатимуть

Як розповіли 24 Каналу в Інституті аграрної економіки, на високу ціну цих овочів впливатимуть 2 фактори. Це висока собівартість їхнього вирощування та зберігання.

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У червні ціна коливатиметься в межах:

70 – 75 гривень за кілограм огірків (нині вони навіть дорожчі – близько 80 гривень);

80 – 85 грвень за кілограм помідорів (поточна ціна – близько 77 гривень).

При цьому в Інституті підкреслили: зниження цін на цю групу продуктів все ж буде. Однак незначним.

Причина – перебування Херсонщини в зоні бойових дій. Через що ранні овочі з відкритого ґрунту надійдуть у продаж пізніше, ніж зазвичай.

Iнна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інститут аграрної економіки Розширення пропозиції цих видів вітчизняної продукції на ринку та зниження цін відбудеться в сезон урожаю відкритого ґрунту. Втім, оскільки Херсонська область все ще знаходиться в зоні бойових дій, сезон раннього врожаю огірків та помідорів розпочнеться із запізненням.

Що дешевшатиме

Напроти, низку інших позиції проблема затримки надходження в продаж овочів з відкритого ґрунту омине. Так, в Інституті очікують, що:

цибуля ріпчаста та морква здешевшають до 50 – 55 гривень за кілограм (середня ціна станом на 1 червня складе близько 65 та 69 гривень за кілограм);

та морква здешевшають до 50 – 55 гривень за кілограм (середня ціна станом на 1 червня складе близько 65 та 69 гривень за кілограм); молода картопля – до 30 – 35 гривень за кілограм (з поточних більш ніж 45 гривень);

– до 30 – 35 гривень за кілограм (з поточних більш ніж 45 гривень); торішня картопля – до 10 гривень за кілограм (нині коштує понад 12 гривень).

Скільки коштуватимуть черешні та полуниця

Водночас, за прогнозом Інституту, в червні кіло черешні коштуватиме від 100 гривень. Близькою до цього показника буде й вартість полуниці. Очікується, що її продаватимуть по 70 – 80 гривень за кілограм.

А от менших цін навряд варто очікувати. Головна причина – війна.

Через тимчасову окупацію південних регіонів пропозиція буде нижчою, що не сприяє зниженню цін,

– пояснює Інна Сало.