Що впливатиме на ціни

Одним з визначальних чинників, що не дозволить цінам на черешню та полуниці "розігнатись" – потужний вплив на ринку господарств населення. Як розповіли 24 Каналу в Інституті аграрної економіки, вони практично повністю забезпечують виробництво цих фруктів та ягід.

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Так, зазначають там, ці господарства продукують:

практично 90% полуниці, "а це в середньому до 55 тисяч тонн";

95% черешні, що складає майже 60 тисяч тонн.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Частину продукції останні використовують для продажу. Що позитивно вплине на формування загальної ринкової пропозиції та формування цін.

Скільки коштуватимуть черешні та полуниця

За прогнозом Інституту, в червні кіло черешні коштуватиме від 100 гривень. Близькою до цього показника буде й вартість суниці. Очікується, що її продаватимуть по 70 – 80 гривень за кілограм.

А от менших цін навряд варто очікувати. Головна причина – війна.

Через тимчасову окупацію південних регіонів пропозиція буде нижчою, що не сприяє зниженню цін,

– пояснює Інна Сало.

Нагадаємо! В кінці травня в мережі ширилась інформація, що у Києві черешню продають по 1 200 гривень за кілограм.