Що впливатиме на ціни
Одним з визначальних чинників, що не дозволить цінам на черешню та полуниці "розігнатись" – потужний вплив на ринку господарств населення. Як розповіли 24 Каналу в Інституті аграрної економіки, вони практично повністю забезпечують виробництво цих фруктів та ягід.
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Так, зазначають там, ці господарства продукують:
- практично 90% полуниці, "а це в середньому до 55 тисяч тонн";
- 95% черешні, що складає майже 60 тисяч тонн.
Частину продукції останні використовують для продажу. Що позитивно вплине на формування загальної ринкової пропозиції та формування цін.
Скільки коштуватимуть черешні та полуниця
За прогнозом Інституту, в червні кіло черешні коштуватиме від 100 гривень. Близькою до цього показника буде й вартість суниці. Очікується, що її продаватимуть по 70 – 80 гривень за кілограм.
А от менших цін навряд варто очікувати. Головна причина – війна.
Через тимчасову окупацію південних регіонів пропозиція буде нижчою, що не сприяє зниженню цін,
– пояснює Інна Сало.