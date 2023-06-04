Что будет влиять на цены
Одним из определяющих факторов, не позволяющих ценам на черешню и клубнику "разогнаться" – мощное влияние на рынке хозяйств населения. Как рассказали 24 Канала в Институте аграрной экономики они практически полностью обеспечивают производство этих фруктов и ягод.
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Да, отмечают там, эти хозяйства продуцируют:
- практически 90% клубники, "а это в среднем до 55 тысяч тонн";
- 95% черешни, что составляет около 60 тысяч тонн.
Часть продукции последние используются для продажи. Что положительно повлияет на формирование общего рыночного предложения и формирование цен.
Сколько будут стоить черешни и клубника
По прогнозу Института, в июне кило черешни будет стоить от 100 гривен. Близкой к этому показателю будет и стоимость земляники. Ожидается, что ее будут продавать по 70 – 80 гривен за килограмм.
А вот меньших цен вряд ли стоит ожидать. Главная причина – война.
Из-за временной оккупации южных регионов предложение будет ниже, что не способствует снижению цен,
– объясняет Инна Сало.