Спрацював сезонний фактор

На початку червня, за даними аналітиків, тепличні комбінати відвантажували огірки по 30 – 65 гривень за кілограм. Що в середньому на 25% дешевше, ніж було тижнем раніше.

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Причиною ж здешевлення називають сезонний фактор. Так, на ринок почали надходити більші обсяги огірка:

зі стаціонарних тепличних комбінатів;

з літніх теплиць.

Ціни все одно високі

Втім, навіть попри зниження цін, огірки в Україні продовжують бути дорогими. За даними аналітиків, комбінати відвантажують їх в середньому на 62% дорожче, ніж на початку червня 2022 року.

За даними ж "Мінфіну", станом на ранок 12 червня огірки в Україні в середньому коштували (за 1 кілограм):

звичайні – 75,99 гривні (майже на 27 гривень менше за середньомісячну ціну травня);

гладкі – 77,57 гривні (на понад 21 гривню менше);

довгоплідні – 69,99 гривні (мінус понад 11 гривень);

колючі – 59,9 гривні (мінус майже 48 гривень);

короткоплідні – 59,9 гривні (мінус понад 30 гривень);

тепличні – 68,9 гривні (мінус понад 13 гривень).

Чого очікувати

Зі свого боку, в Інституті аграрної економіки розповіли 24 Каналу, що в червні середня ціна огірків коливатиметься в межах 70 – 75 гривень за кілограм.

Причина ж такої високої ціни, зазначається, криється в перебуванні Херсонщини в зоні бойових дій. Через що сезон раннього врожаю розпочнеться із запізненням.