Сработал сезонный фактор

В начале июня, по данным аналитиков, тепличные комбинаты отгружали огурцы по 30 – 65 гривен за килограмм. Что в среднем на 25% дешевле, чем было неделей раньше.

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Причиной же удешевления называют сезонный фактор. Так, на рынок начали поступать большие объемы огурца:

из стационарных тепличных комбинатов;

из летних теплиц.

Цены все равно высокие

Впрочем, даже несмотря на снижение цен, огурцы в Украине продолжают быть дорогими. По данным аналитиков, комбинаты отгружают их в среднем на 62% дороже, чем в начале июня 2022 года.

По данным же "Минфина", утром 12 июня огурцы в Украине в среднем стоили (за 1 килограмм) :

обычные – 75,99 гривны (почти на 27 гривен меньше среднемесячной цены мая);

гладкие – 77,57 гривны (на более 21 гривну меньше);

длинноплодные – 69,99 гривны (минус свыше 11 гривен);

колючие – 59,9 гривны (минус почти 48 гривен);

короткоплодные – 59,9 гривны (минус свыше 30 гривен);

тепличные – 68,9 гривны (минус свыше 13 гривен).

Чего ждать

Со своей стороны, в Институте аграрной экономики рассказали 24 Каналу, что в июне средняя цена огурцов будет колебаться в пределах 70 – 75 гривен за килограмм.

Причина же столь высокой цены, отмечается, кроется в пребывании Херсонщины в зоне боевых действий. В связи с чем сезон раннего урожая начнется с опозданием.