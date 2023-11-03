Платіжка у декілька тисяч: скільки українці платитимуть за тепло

Цьогоріч тарифи на тепло не змінювали, тому українці платитимуть майже таку ж вартість, що й торік в опалювальний сезон. Однак є декілька нюансів, що можуть впливати на суму в платіжках.

Скільки українці платитимуть за тепло цієї зими

У коментарі 24 Каналу експерт Олег Попенко розповів, що середня платіжка за тепло для української сім'ї, яка проживає у квартирі 50 квадратних метрів, складає 2–2,5 тисячі гривень щомісяця. Водночас сума в ній часто залежить від міста, у якому проживають люди.

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В Україні є регіони, де взимку як тепліше, так і холодніше. Відповідно до цього платіжки за ЖКП для українців надходитимуть з різними сумами.

До речі, в кожному теплокомуненерго є свої нарахування до платіжок. Наприклад, в Харкові людям попри тепло додатково нараховують ще обслуговування тепломережі багатоквартирного будинку. Попенко додає, що це незаконна складова до платіжки.

Олег Попенко Експерт з ЖКП Тарифи на тепло не змінювалися, але платіжка може збільшитися. І все через такі додаткові нарахування, як-от в Харкові тощо.

Чи підвищуватимуть тарифи

Експерт зауважує, що тарифи на тепло навряд підвищуватимуть. Водночас за інші комунальні послуги можливо доведеться платити більше.

Ми вже неодноразово отримували від наших американських партнерів поради щодо збільшення тарифів,

– каже пан Олег.

Партнери закликають лібералізувати тарифи, аби вони відповідали ринковим цінам. Відтак ринкова ціна газу на сьогодні складає понад 600 доларів за тисячу кубометрів.

Які зараз тарифи в Україні

Тариф на електроенергію

Якщо врахувати таку ціну для теплопостачальних компаній, то це означає, що населення буде платити за квартиру 50 метрів квадратних не теперішню ціну у 2–2,5 тисячі гривень, а

Станом на сьогодні в Україні тариф на електроенергію складає 2,64 гривні за кіловат-годину. Втім з 1 листопада для малих непобутових споживачів ціна за світло змінюється.

Отож, клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" платитимуть: за I клас напруги – 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ, а за II клас напруги – 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ. Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" заплатять: за I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ, а за II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ. Малі непобутові клієнти мереж ПАТ "Укрзалізниця": I клас напруги – 668,9 копійки за кіловат-годину з ПДВ, II клас напруги – 843,4 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Водопостачання та водовідведення

У листопаді ціни на централізоване водопостачання та водовідведення теж не зміняться.

Але нагадуємо, що НКРЕКП влітку планували підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Однак ці спроби не вдалися.

Тарифи на газ та тепло

Тариф на газ для побутових споживачів складає 7,96 гривні за кубометр газу з ПДВ. Майже усе населення України користується послугами від "Нафтогазу".

Змін у вартості газу не варто очікувати, адже Кабмін продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків). Відтак до 15 квітня 2024 року ціна за тисячу кубометрів залишатиметься на рівні 7 420 гривень, а для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, – на рівні 16 390 гривень.