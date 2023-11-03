Сколько украинцы будут платить за тепло этой зимой
В комментарии 24 Каналу эксперт Олег Попенко рассказал, что средняя платежка за тепло для украинской семьи, проживающей в квартире 50 квадратных метров, составляет 2–2,5 тысячи гривен ежемесячно. В то же время, сумма в ней часто зависит от города, в котором проживают люди.
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Кстати, в каждом теплокоммунэнерго есть свои начисления в платежки. Например, в Харькове людям, несмотря на тепло, дополнительно начисляют еще обслуживание теплосети многоквартирного дома. Попенко добавляет, что это незаконная составляющая платежки.
Тарифы на тепло не менялись, но платежка может увеличиться. И все из-за таких дополнительных начислений, как в Харькове и т.д.
Будут ли повышать тарифы
Эксперт отмечает, что тарифы на тепло вряд ли будут повышать. В то же время за другие коммунальные услуги, возможно, придется платить больше.
Мы уже неоднократно получали от наших американских партнеров советы по увеличению тарифов,
– говорит господин Олег.
Партнеры призывают либерализировать тарифы, чтобы они соответствовали рыночным ценам. Следовательно, рыночная цена газа на сегодня составляет более 600 долларов за тысячу кубометров.
Какие сейчас тарифы в Украине
- Тариф на электроэнергию
По состоянию на сегодняшний день в Украине тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Впрочем, с 1 ноября для малых небытовых потребителей цена за свет меняется.
- Следовательно, клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" будут платить: за I класс напряжения – 638,6 копейки за киловатт-час с НДС, а за II класс напряжения – 704,8 копейки за киловатт-час с НДС.
- Малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" заплатят: за I класс напряжения – 661,5 копейки за киловатт-час с НДС, а за II класс напряжения – 790,8 копейки за киловатт-час с НДС.
- Малые небытовые клиенты сетей ПАО "Укрзализныця": I класс напряжения – 668,9 копейки за киловатт-час с НДС, II класс напряжения – 843,4 копейки за киловатт-час с НДС.
- Водоснабжение и водоотвод
В ноябре цены на централизованное водоснабжение и водоотвод тоже не изменятся.
Но напоминаем, что НКРЭКУ летом планировали повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод. Однако эти попытки не удались.
- Тарифы на газ и тепло
Тариф на газ для бытовых потребителей 7,96 гривны за кубометр газа с НДС. Почти все население Украины пользуется услугами "Нафтогаза".