Що буде з цінами на нерухомість у грудні

Ситуація на ринку нерухомості поки що не змінюється, але є відмінності на первинному та вторинному ринках. Чи змінюватиметься це у майбутньому, розповів у коментарі 24 Каналу президент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта.

Змін не очікують

Експерт запевняє, що нині ситуація на ринку нерухомості стабільна, а цінова динаміка в грудні не зміниться. Водночас вторинний ринок більш активний за первинний, хоча первинний показує кращі тенденції, ніж це було на початку року.

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Найдорожчими містами на ринку нерухомості залишаються Київ та Львів.

Зрозуміло, що більш активний ринок на заході України, ціни там досягли практично довоєнного рівня. Можна стверджувати, що баланс між попитом і пропозицією зберігається,

— додає Юрій Піта.

Зростання попиту

Хоч зростання цін у грудні не очікується, але до кінця року може зрости кількість покупців, як це було до повномасштабної війни. Якщо так буде, то підвищення цін може відбутися, але незначне — в межах до 10%. Це стосується і первинного і вторинного ринку.

Зараз покупець шукає як для проживання, так і для інвестицій (здача в оренду). Збільшуються випадки продажу для наступної купівлі і покращення житлових умов, отже попит також мають дво- та трикімнатні квартири,

— каже Юрій Піта.

Щодо відмінностей первинного та вторинного ринку, то другий нині більш популярний — покупець продовжує шукати житло одразу для користування, з ремонтом. А на первинному ринку спостерігається попит від учасників програми "єОселя". Інвестор починає цікавитися ринком з метою інвестування з наступним продажем.