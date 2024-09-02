Ціни зростуть: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз

Володимир Зеленський підписав закон №11256-2. Він стосується підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк. Закон передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

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Підвищення акцизів в Україні

Закон про підвищення акцизів набирає чинності 1 вересня 2024 року, як і було встановлено першопочатково. Тобто закон запровадили вчорашнім днем.

Почне діяти, як опублікують в офіційному виданні. Це або сьогодні або завтра (2 або 3 вересня – 24 Канал),

– пише Железняк.

Очікується, що дизель і бензин подорожчають приблизно на 1,5 – 2 гривні. Отримані від акцизного податку додаткові кошти підуть на потреби армії.

Відповідно до положень європейських норм мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу – 125 євро за 1 000 кілограм (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Проєкт закону про підвищення акцизів / Ярослав Железняк

Завдяки цьому до держбюджету в другому півріччі 2024-го щомісяця надходитиме приблизно по 1,6 мільярда гривень. Також закон націлений на євроінтеграцію.