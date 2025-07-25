Ситуація на ринку електроенергії: цінові обмеження призводять до дефіциту

В "Укргідроенерго" позитивно оцінюють ініціативу НКРЕКП щодо перегляду прайс-кепів. Зокрема — у вечірні години.

Що відбувається на ринку електроенергії?

Саме тоді попит на електроенергію найбільший, пише 24 Канал з посиланням на слова компанії у коментарі для ExPro.

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Позиція Товариства полягає в тому, що граничні ціни, або так звані "прайс-кепи", за своєю суттю не повинні штучно впливати на формування ринкових цін,

– йдеться у заяві "Укргідроенерго".

У компанії додали, що їхнє справжнє призначення – це запобігати необґрунтованим ціновим стрибкам, а не обмежувати реальну вартість електричної енергії в умовах ринкового попиту та пропозиції.

Водночас у поточних умовах, як відзначають аналітики компанії, що в деяких розрахункових годинах, особливо під час вечірнього піку споживання, чинні "прайс-кепи" штучно обмежують ціни на сегментах ринку. Зокрема й на таких як ринок "на добу наперед" та внутрішньодобовий ринок.

Це призводить до виникнення штучного дефіциту електричної енергії в ці години. Річ у тім, що виробники не завжди мають економічний стимул покривати попит за заниженими цінами, а імпорт стає невигідним.

Проте у критичні моменти дефіцит доводиться перекривати аварійною допомогою. Але це найдорожчий і нестабільний інструмент.

Важливо! Перегляд граничних цін дозволить більше залучати імпорт у години нестачі внутрішньої генерації і створить необхідні економічні стимули для збільшення обсягів імпорту в періоди, коли внутрішнє виробництво не може повністю задовольнити попит.