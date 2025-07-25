Что происходит на рынке электроэнергии?

Именно тогда спрос на электроэнергию наибольший, пишет 24 Канал со ссылкой на слова компании в комментарии для ExPro.

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Позиция Общества заключается в том, что предельные цены, или так называемые "прайс-кепы", по своей сути не должны искусственно влиять на формирование рыночных цен,

– говорится в заявлении "Укргидроэнерго".

В компании добавили, что их настоящее назначение – это предотвращать необоснованные ценовые скачки, а не ограничивать реальную стоимость электрической энергии в условиях рыночного спроса и предложения.

В то же время в текущих условиях, как отмечают аналитики компании, что в некоторых расчетных часах, особенно во время вечернего пика потребления, действующие "прайс-кэпы" искусственно ограничивают цены на сегментах рынка. В том числе и на таких как рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок.

Это приводит к возникновению искусственного дефицита электрической энергии в эти часы. Дело в том, что производители не всегда имеют экономический стимул покрывать спрос по заниженным ценам, а импорт становится невыгодным.

Однако в критические моменты дефицит приходится перекрывать аварийной помощью. Но это самый дорогой и нестабильный инструмент.

Важно! Пересмотр предельных цен позволит больше привлекать импорт в часы недостатка внутренней генерации и создаст необходимые экономические стимулы для увеличения объемов импорта в периоды, когда внутреннее производство не может полностью удовлетворить спрос.